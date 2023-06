Per un pugno di libri, la sfida letteraria tra i ragazzi di Castelfranco e Orentano

In un mondo di challenge on line, dove i ragazzi si sfidano nelle cose più assurde tramite i canali social, è bello vedere gli studenti entusiasmarsi per una gara di conoscenze letterarie.

Si rinnova anche quest’anno il gioco a premi “Per un pugno di libri”: la gara, promossa nell’ambito del Progetto Lettura della Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto, ha messo alla prova gli studenti delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado di Castelfranco di Sotto e Orentano.

Quest’anno il progetto si è concluso giovedì 1° giugno con un evento di premiazione al Teatro della Compagnia di Castelfranco che ha visto la partecipazione di circa 150 ragazzi.

Il gioco

Per il Capoluogo le classi si sono sfidate a due a due, invece per le classi della frazione di Orentano la sfida si è svolta tra tre classi, sugli stessi libri letti a scuola. Ogni classe ha realizzato un disegno o un video utilizzando tecniche diverse e cercando di mettere in luce la trama e i temi fondamentali delle storie.

Gli elaborati sono stati poi visionati da una giuria tecnica (composta dalla responsabile del servizio bibliotecario Serena Andreini e da due componenti esterne, Doriana Pampiani e Lucia Pucci) che ha selezionato i lavori migliori e decretato le classi vincitrici. Durante l’evento di premiazione gli studenti hanno fatto vedere gli elaborati realizzati e raccontato il lavoro fatto in classe.

I premi, rigorosamente in libri, andranno ad arricchire le biblioteche scolastiche dei due plessi ed il gioco è soprattutto il pretesto per invitare i ragazzi a leggere, a riflettere, a porsi domande, anche divertendosi.

I vincitori

Le classi prime di Orentano hanno realizzato dei disegni in seguito alla lettura del libro “Stargirl” di Jarry Spinelli, ed è risultata vincitrice la classe 1C che ha presentato due disegni, nei quali colpiscono molto la particolarità, la precisione e i dettagli delle immagini. I volti dei personaggi sono molto espressivi tanto da far capire le emozioni che provano.

Le classi 1A e 1B di Castelfranco hanno letto il libro "P come prima (media) G come Giorgina (Pozzi)" di Angela Nanetti, e hanno realizzato dei disegni. La commissione ha deciso di premiare il lavoro prodotto dalla classe 1A in quanto riesce meglio a comunicare il contenuto della storia, grazie anche all’originalità e ricchezza dei dettagli.

Infine le classi 1C e 1D di Castelfranco hanno realizzato dei video in seguito alla lettura del libro “Saturnino” di Nicola Brunialti. Nei book trailer realizzati si comprende il lavoro di gruppo ed il contributo dato da tutti. La giuria ha apprezzato entrambi i video perché le classi hanno saputo cogliere quello il messaggio del libro. È risultata alla fine vincitrice la classe 1C in quanto nel video realizzato la storia del libro è presentata in modo più completo, è stato apprezzato l’accostamento di disegni fatti a mano dai ragazzi e di scritte e immagini digitali che creano ritmo e movimento.

“Questa iniziativa è un modo divertente per stimolare i ragazzi a riflettere intorno alla lettura di un libro, oltre a promuovere il lavoro di gruppo – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora alla Cultura Chiara Bonciolini -. Importante è la collaborazione con la scuola che ha permesso in questi anni alla Biblioteca Comunale di portare avanti numerosi progetti, coinvolgendo i bambini dall'ultimo anno della scuola dell'Infanzia fino ai ragazzi e le ragazze della secondaria di primo grado. Il nostro obiettivo, che perseguiamo con questo e con altri progetti, è promuovere la lettura come strumento di crescita personale, culturale e civile, nonché far riflettere gli studenti sul valore sociale delle biblioteche pubbliche. Una risorsa da non sottovalutare mai”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa