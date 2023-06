La tradizione non si ferma: torna il Volo del Ciuco a Empoli

L'evento simbolo della storia di Empoli sfida il clima tornato 'autunnale' e soprattutto la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Parliamo del Volo del Ciuco numero 542, in programma sabato 10 giugno in edizione serale, a partire dalle 21 fino alle 23 con il vero e proprio volo dell'asino di cartapesta dal campanile della Collegiata fino alla colonna del chiostro di Palazzo Pretorio. Quest'oggi si è tenuta la conferenza stampa in Comune, alla presenza dell'assessora alla Cultura Giulia Terreni, con Claudio Del Rosso, presidente della Compagnia di Sant'Andrea - Volo del ciuco, Federico 'Freddy' Lavezzo, vicepresidente della Compagnia di Sant'Andrea - Volo del ciuco, di Sandra Losi, consigliere della Compagnia di Sant'Andrea - Volo del ciuco, di Cristina Billeri, rappresentante di Monterappoli, di Paolo Laschetti, per l'associazione Borgo Pontormese, di Antonella Bertelli, docente del liceo artistico Virgilio di Empoli, insieme a una delegazione di studentesse che hanno lavorato alla realizzazione del ciuco, e di Donato Petrizzo, per l'Auser di Empoli.

La tradizione non si cambia e quindi la data del 10 giugno, giorno prima del Corpus Domini, era già fissata sul calendario. L'orario serale invece viene confermato, se nel 2022 si è cominciato alle 18, stavolta il 'La' delle celebrazioni, ossia il Corteggio storico con oltre 200 figuranti in costume storico, sarà alle 21, partendo dal palazzo delle Esposizioni per arrivare tra le vie del centro al cuore della manifestazione, ossia piazza Farinata.

(foto gonews.it)

Come 'esterni' troveremo gli sbandieratori e i musici della Contrada di Porta Fiorentina di Cerreto Guidi, gli arcieri di Montopoli e l'Armata Zenone. A presentare l'evento e intrattenere la folla il Giullar Cortese, un po' poeta e un po' conduttore con le sue parole in rima, interpretato dall'attore Gianluca Foresi.

(foto gonews.it)

La preparazione a questo evento dura tutto l'anno, con il lavoro delle classi guidate dalla professoressa Antonella Bertelli per la realizzazione vera e propria del ciuco, ma anche per il corteo, con 3 nuovi abiti del corteo storico realizzato dalle volontarie dell'Auser di Empoli, partendo da stoffe pregiate e da ricostruzioni della moda dell'epoca, quella di fine '300.

La storia vera dell'impresa degli empolesi contro San Miniato, che dette vita alla tradizione del Volo del Ciuco, la si può trovare qui.

(foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it)

Elia Billero