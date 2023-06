Primavera di premi per gli studenti-musicisti del Comprensivo di Vinci

Tanti riconoscimenti e premi per i giovani musicisti che frequentano l’Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo di Sovigliana -Vinci e che si sono distinti in diversi Concorsi Musicali Nazionali in questi ultimi mesi.

Nel mese di aprile la violinista Sofia Capasso di seconda media ed alunna della professoressa Tommasoni ha conseguito il 1°Premio con 98/100 alla VII° Edizione del Concorso Nazionale “Smim, Licei Musicali e Scuole Primarie- Clara Wieck Schumann” a Marina di Massa.

Nel mese di maggio la stessa Sofia Capasso ha poi ottenuto lo stesso risultato al 9°Concorso di Esecuzione Musicale “Città di Firenze”- Paolo Zuccotti nella categoria riservata alle S.M.I.M.

La prima edizione del “Concorso Nazionale Scandicci-Città della Musica” organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha visto protagonisti alunni provenienti dalle classi di pianoforte della Prof.ssa Falorni e di flauto traverso della Prof.ssa Baronti .Le pianiste di prima media Sofia Mugnaini e Perez Ferreira Da Silva Cora hanno entrambe conseguito il Primo Premio rispettivamente con 96/100 e 95/100 come l’alunna di terza media Zhong Roro. Due flautisti di prima media hanno conseguito il 2°Premio Jacopo Antonini con 92/100 e Kristian Jan Frosinini con 94/100 come Melissa Galli di seconda media e Leonardo Gambino (93/100). Sempre al “Concorso Nazionale di Scandicci “ Primo Premio con 95/100 al flautista di prima media Giulio Cinelli e 99/100 al flautista di terza media Alberto Cenci.

Molti premi anche all’8°edizione del “Concorso nazionale per studenti di scuole medie e licei Silver” presso l’Auditorium Tinaia del Parco Corsini di Fucecchio dove hanno partecipato gli alunni della classe di violino e di Pianoforte della Prof.ssa Parri. Ecco i risultati per i violinisti: terzo premio per Enrico Giraldi (86/100) , secondo Premio per Sofia Ferrara (90/100), Merturi Melisa (91/100) , Chiara Pinzani (93/100), Carolina Marconcini (94/100), Silvia Giudice(92/100) e Primi Premi per Matilde Randazzo (95/100) e Sofia Capasso (97/100). Secondi premi per i pianisti Vestrini Andrea (90/100), Caterina Vestrini (91/100) e Desideri Zeno (93/100).

Il flautista Alberto Cenci sabato 3 giugno è poi risultato tra i vincitori del Primo Premio alle Finali delle “Barocchiadi” Campionato Nazionale di Esecuzione Musicale dedicato alla Musica Barocca e Classica per le Scuole Medie ed i Licei ad Indirizzo Musicale . Il giovane flautista è approdato alla finale che si è svolta a Pistoia presso l’Accademia Internazionale d’Organo e musica Antica Giuseppe Gherardeschi dopo aver superato l’eliminatoria, i quarti di finale e la semifinale ed il prossimo anno avrà l’opportunità di suonare proprio in una Stagione Concertistica organizzata dall’Accademia.

Complimenti a tutti i musicisti ed insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Sovigliana-Vinci esempio di una scuola pubblica che va oltre i confini e, attraverso la musica, diventa punto di formazione riferimento culturale per il territorio.

Fonte: Istituto comprensivo di Vinci