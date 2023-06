Sanità, l'evento degli Ingegneri Fiorentini su nuovi dispositivi medici e formazione

Un evento sui centri di simulazione sanitari tra formazione, ricerca ed innovazione. È quello che si è svolto la scorsa settimana al Meyer Health Campus grazie alla Commissione biomedica dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze. L'iniziativa ha permesso anche di valutare i nuovi dispositivi medici e il loro impatto sugli operatori. I relatori hanno sottolineato l'importanza della simulazione per l'assistenza sanitaria. Fabio Staderini, chirurgo specialista e ricercatore al dipartimento di medicina sperimentale e clinica dell'Università di Firenze, ha evidenziato le sfide che gli ospedali devono affrontare e come la simulazione possa gestirle efficacemente. Marco de Luca, dirigente medico e direttore del centro di simulazione pediatrica del Meyer, ha affrontato le prospettive della simulazione medica e dei progressi psicologici e tecnologici ad essa correlati.

“Abbiamo voluto approfondire questo tema sempre più interconnesso con l’ambito clinico – ha detto Mattia Dimitri, coordinatore della Commissione biomedica dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze -. La medicina non può permettersi errori e la tecnologia oggi ci offre le risorse per non farli. La sinergia tra medici e ingegneri che la Commissione promuove con questi eventi ha come obiettivo principale un efficientamento dell'utilizzo delle tecnologie nel settore sanitario ed un miglioramento della vita del paziente. Siamo contenti delle interessanti osservazioni emerse durante la tavola rotonda. L'atmosfera è stata stimolante e collaborativa, questo ha favorito lo scambio di idee ed esperienze tra tutti i partecipanti”.

Fonte: Ordine Ingegneri Firenze