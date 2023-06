Sbarco di migranti al porto di Marina di Carrara, tra i 29 un bambino di 2 anni

Un altro sbarco di migranti, il terzo, al porto di Marina di Carrara. Alle 8.15 la nave di Emergency Life Support è giunta con il suo carico di 29 migranti, tra cui 3 donne e un bambino di 2 anni, salvate al largo della Libia 3 giorni fa. Il 19 aprile il porto toscano era stato indicato alla Life Support per lo sbarco. Il 19 aprile scorso giunsero in Toscana 55 persone, il 29 gennaio ben 95, trasportati però dalla Ocean Viking. I 29 di oggi saranno collocati tutti in strutture toscane, le donne e il bimbo di 2 anni rimarranno nella provincia di Massa-Carrara, gli altri saranno distribuiti nelle altre province. Provengono tutti da paesi come Etiopia, Eritrea, Sudan e Gambia.