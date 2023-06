Sicurezza sul lavoro, Inail incontra gli studenti di Vinci

Nell’ambito degli interventi formativi e informativi previsti dall’Accordo sottoscritto lo scorso 2 dicembre 2023 fra INAIL ed Ufficio Scolastico provinciale, domani martedì 6 giugno 2023 l'INAIL incontrerà gli studenti delle prime classi della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Vinci.

La finalità è di promuovere nei giovani una cultura della sicurezza: lo scopo dell’intervento è di favorire nelle giovani generazioni la diffusione di una cultura della sicurezza che parta da adeguati livelli di identificazione delle situazioni di pericolo e di rischio nei luoghi di lavoro e sulle strade.

“I giovani di oggi saranno i futuri Lavoratori e Datori di lavoro - evidenzia il Direttore INAIL Firenze, David Maccioni - e far germinare una consapevolezza in soggetti che saranno i protagonisti sulla scena economica produttiva del domani rappresenta un significativo intervento di prevenzione a medio-lungo termine, che si affianca ad altre iniziative di valorizzazione della sicurezza che puntano su risultati immediati quali finanziamenti e sconti per le Aziende che investono in sicurezza e progetti formativi e informativi che coinvolgono lavoratori già attivi in specifici settori

L’intervento del 6 giugno a Vinci segue quelli già recentemente effettuati ad aprile, riscuotendo particolare interesse fra studenti e docenti, presso l’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci e presso l’Istituto Alberghiero Saffi di Firenze ed il 23 maggio presso l’Istituto Comprensivo Scolastico di Rufina".

Nel corso dell’incontro gli esperti INAIL mostreranno video e slides su situazioni di reali rischi lavorativi e sull’adozione delle corrette procedure di sicurezza in relazione a comportamenti appropriati ed adeguato utilizzo dei Dispositivi di protezione

Fonte: Inail Firenze