Sport a Castelfiorentino "beach": inaugurato il nuovo campo di sabbia

Chi l’ha detto che per fare sport sulla sabbia occorre per forza andare al mare? Da ieri l’area sportiva di Castelfiorentino è anche “beach”. E’ stato inaugurato infatti il nuovo campo da beach volley, soccer e tennis che consentirà a tutti gli appassionati di usufruire di un nuovo impianto polivalente soprattutto nella stagione estiva. Una ulteriore opportunità, dunque, per fare sport all’aperto e soprattutto divertirsi, per poi magari rilassarsi nell’area bar, ampliata e rinnovata con una nuova copertura di legno.

Realizzato dalla Polisportiva I’Giglio di Castelfiorentino, il campo “beach” si trova nei pressi del Circolo del Tennis/Padel in viale Roosevelt 26, e potrà essere utilizzato per partite o anche tornei, aprendosi eventualmente a nuove discipline sportive in base alle preferenze del momento.

Al taglio del nastro sono intervenuti il Sindaco, Alessio Falorni, l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi, e il presidente della Polisportiva I’Giglio, Irene Agnorelli. Dopo l’inaugurazione sono state subito disputate le prime partite

“Lo sport non è solo agonismo – osserva il Presidente della Polisportiva I’Giglio, Irene Agnorelli - lo sport è divertimento, movimento e sociale ed è per questo che siamo entusiasti di aver fatto questo investimento, che ci permette di aumentare i servizi sportivi del paese per tutte le fasce di età. Tutto ciò ha comportato un grande impegno da parte di volontari, consiglieri e soci che si sono adoperati per ultimare il campo da beach e non solo, anche l’area del bar è stata integrata con una super tettoia in legno. Ringrazio tutta la Polisportiva per questo risultato. Questo nuovo spazio sarà un valore aggiunto per il nostro paese.”

“Siamo felici che la nostra area sportiva sia stata arricchita da questa struttura – osserva l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi – che segna un deciso salto di qualità non solo nel numero delle discipline che vi si possono praticare, ma anche perché potrà essere utilizzato per la preparazione atletica di altre discipline della polisportiva. Da sottolineare, infine, la funzione svolta nella vita sociale e di relazione, perché giocare a pallavolo, a tennis o a calcetto sulla sabbia esalta l’aspetto ludico dello sport, offrendo l’opportunità di socializzare e fare nuove amicizie. Per questo ringrazio la Polisportiva insieme a tutti i volontari che si sono impegnati nella sua realizzazione. Sono certo che incontrerà il gradimento di tutti, in modo particolare dei giovani”.

Il campo “beach” è già a disposizione di chiunque voglia provare e divertirsi. Per prenotare il campo occorre rivolgersi all’ufficio della Polisportiva (viale Roosevelt 26) oppure direttamente al sito https://www.polisportivaigigliocastelfiorentino

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa