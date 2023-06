Studenti universitari in trasferta a Forlì per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione

Un impegno per offrire un sostegno concreto alle popolazioni alluvionate della Romagna. Dopo aver inviato a Ravenna generi alimentari di prima necessità al centro distribuzione pasti gestito dai volontari dalla parrocchia di San Rocco che approvvigionano gli sfollati, il DSU Toscana ha organizzato la trasferta di un gruppo di studenti alloggiati nelle proprie residenze universitarie per prestare opera volontaria di soccorso e ripristino aree colpite dall’inondazione.

Saranno 12 i giovani universitari che raggiungeranno il 7 giugno Forlì e verranno accolti per il pernottamento nella locale residenza universitaria Sassi Masini grazie alla collaborazione con E.R.G.O l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna. Il DSU Toscana provvederà a coprire le spese di trasferimento e di vitto dei volontari.

Per lo svolgimento delle attività di volontariato gli studenti si sono raccordati con la rete dei Volontari SOS registrandosi nell’apposito sito e ricevere indicazione delle attività da svolgere.

“Un ulteriore gesto di solidarietà che stavolta punta a coinvolgere la comunità studentesca di riferimento dei ragazzi che alloggiano nelle nostre residenze universitarie – dichiara il Presidente del DSU Toscana Marco Del Medico - per far diventare i beneficiari dei nostri servizi parte attiva nell’aiuto della popolazione investita da questa tragedia ed un modo per rafforzare il rapporto con l’omologo ente di sostegno al diritto allo studio dell’Emilia Romagna che ospiterà i volontari che hanno aderito con slancio a questa iniziativa”

Fonte: Dsu Toscana