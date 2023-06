Temporali, prorogata l'allerta gialla per Firenze e dintorni

Nuova proroga, a Firenze, del codice giallo per la possibilità di temporali forti e rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle).

Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta si concluderà alle 22 di domani, martedì 6 giugno.

Secondo gli esperti del Cfr "oggi, lunedì, e domani, martedì, possibilità di rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità". Sono "più probabili sulle zone interne nel pomeriggio, anche se non si possono escludere isolati fenomeni sulla costa durante la notte".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa