A Cerreto Guidi una sede per l'Associazione Nazionale Carabinieri

Sarà inaugurata Sabato 10 Giugno alle ore 10,00, alla presenza di numerose autorità militari, civili e religiose, la nuova sede della sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cerreto Guidi.

Alla cerimonia prenderanno parte, fra gli altri, il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti e il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Cerreto Guidi, Carabiniere Roberto Baldi.

La sezione che condurrà la propria azione in maniera evidentemente diversa dall’Arma in servizio, ma comunque a sostegno della collettività, avrà sede all’interno del Centro Culturale ‘Saccenti’, in uno spazio messo a disposizione dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa