A Peccioli nuovo manto in erba sintetica per il 'Pagni'

Il Comune di Peccioli investe ancora negli impianti sportivi “Alfredo Pagni” per una riorganizzazione e valorizzazione delle sue strutture. L’investimento approvato nelle scorse settimane, infatti, è dettato dalla necessità di recuperare lo spazio occupato dalla nuova piscina coperta, che aprirà prossimamente. Una collocazione che, a tutti gli effetti, aveva tolto un campo di allenamento utilizzato dalle formazioni giovanili della Pecciolese calcio.

Da una necessità, però, l’amministrazione ha voluto creare una nuova opportunità di sviluppo e ha quindi deciso di concentrare gli sforzi sul campo da calcio principale, riconoscendo l'importanza di tale struttura per la comunità sportiva di Peccioli. Inoltre, considerando gli effetti del cambiamento climatico che mettono sempre più in crisi i manti in erba naturale, è stata presa la decisione di dotare il campo di calcio principale di un moderno manto in erba sintetica all’avanguardia.

Questo importante investimento arriva a due anni di distanza da quello che dotò il “Pagni” di un nuovo impianto di illuminazione. Preceduto da quello per il campo di calcio della frazione di Fabbrica. Ora questo nuovo step, il primo di un processo di riorganizzazione e valorizzazione degli impianti sportivi che coinvolgerà anche altri settori. Oltre alla moderna piscina coperta, che si affiancherà a quella estiva che ha inaugurato la stagione estiva 2023 lo scorso 2 giugno, saranno stanziati ulteriori finanziamenti per migliorare le infrastrutture sportive esistenti.

L'obiettivo primario dell'amministrazione comunale è quello di avviare al più presto i lavori per la realizzazione del manto in erba sintetica sul campo di calcio principale. Saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire che i lavori siano completati nel minor tempo possibile, al fine di rendere il campo di calcio fruibile alle associazioni sportive locali entro la fine del 2023. In particolare alla neopromossa in Prima Categoria, e presto neo-rinominata, Pecciolese calcio. Società che, avendo anche un sempre più importante settore giovanile, potrà sicuramente programmare al meglio la sua attività. E anche il terreno di gioco principale, per ora sotto utilizzato per preservarlo in particolare nei mesi invernali, potrà diventare un nuovo spazio funzionale utilizzabile sia dalla prima squadra che dalle formazioni giovanili praticamente 7 giorni su 7.

Durante i lavori, che ovviamente non permetteranno l’utilizzo del campo di calcio principale, l’amministrazione si metterà a lavoro insieme alle società sportive di tutto il territorio per una gestione ottimale di tutti gli impianti presenti nel Comune. Un disagio provvisorio ma che rappresenta un importante passo avanti nella creazione di un ambiente sportivo moderno e funzionale, che offrirà opportunità di pratica sportiva di alto livello a tutti i cittadini di Peccioli.

Fonte: Comune di Peccioli