Accoltella la moglie, condannato due anni dopo ad Arezzo

Condannato per aver accoltellato la moglie colpendola alla coscia destra. L'episodio risale all'aprile 2021 nell'appartamento della coppia di Laterina Pergine Valdarno e adesso il marito, un 51enne finora incensurato, è stato condannato dal giudice a 9 mesi.

Secondo quanto ricostruito l'uomo avrebbe sferrato un colpo di coltello alla gamba della moglie perché infastidito dal rumore che faceva mentre stava lavando i piatti. Il giudice lo ha riconosciuto colpevole di lesioni, accusa sostenuta dal pm Bernardo Albergotti. L'imputato, esaminato in tribunale, ha raccontato di aver colpito la moglie, rimasta poi a vivere con lui, per sbaglio mentre lei stava sistemando la cucina sostenendo di non aver assolutamente messo volontà nell'azione.