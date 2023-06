Alluvione Alto Mugello, Giani: "Ricostruire prima dell'autunno"

Dopo l'alluvione, Eugenio Giani è tornato a parlare dell'Alto Mugello. Riguardo Palazzuolo sul Senio, Firenzuola e Marradi Giani ha detto: "Chiedo di non sottovalutare i danni che ci sono stati. Noi dobbiamo ricostruire prima dell'autunno: domani sarà l'occasione per mettere a punto gli interventi e il supporto che il governo darà per Emilia Romagna e per questa parte di Toscana. Poi può darsi che io esca dal tavolo" con il ruolo "di commissario per questi Comuni".