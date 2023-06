Alluvione, gestori dei rifiuti dalla Toscana mandano operatori e mezzi in Romagna

La Toscana è al fianco della Romagna anche per la gestione dell’emergenza rifiuti collegata al post alluvione. Sono 32 gli operatori e 12 i mezzi, forniti dalle aziende toscane di gestione del ciclo integrato dei rifiuti partiti a supporto del gestore dei rifiuti romagnolo Hera spa. Gli operatori ed i mezzi saranno impiegati per la rimozione dei rifiuti prodotti dall’alluvione, coordinandosi con Hera.

“Anche la gestione dell’enorme quantità di rifiuti prodotti da un’alluvione è fondamentale per il ritorno verso la normalità – ha speigato l’assessora all’ambiente Monia Monni - Per questo l’impegno di Cispel e di tutti i gestori del settori dei rifiuti toscani è più che mai importante. Li voglio ringraziare per essersi resi disponibili ed aver inviato mezzi ed operatori per alleggerire i disagi della popolazione romagnola. La risposta della Toscana all’alluvione è stata significativa e corale: è intervenuto il nostro sistema di Protezione civile regionale, sono stati attivati di nostri volontari della Colonna mobile, il sistema dei Consorzi di bonifica ed ora anche i gestori del servizio integrato dei rifiuti. Ancora una volta la Toscana - conclude - si è dimostrata terra di solidarietà”.

Nicola Perini, presidente di Confservizi Cispel Toscana, aggiunge: “In questi giorni di grave emergenza rifiuti e detriti in Emilia-Romagna, le aziende toscane di gestione del ciclo integrato dei rifiuti sono tutte impegnate a mandare nelle zone alluvionate mezzi e uomini per gestire questo delicato momento di crisi. La Toscana dei servizi pubblici locali si è attivata sin da subito a sostegno dei gestori emiliano-romagnoli, mostrando tutta la propria attenzione e vicinanza alla collettività dell’Emilia-Romagna, impegnata in queste ore in una vera e propria lotta per la sopravvivenza e, ci auguriamo, per una pronta ripartenza”.

Le aziende toscane che hanno fornito mezzi e operatori sono Alia Spa, Sei Toscana, Retiambiente, Revet, Nausicaa. Sono presenti 32 operatori e 12 mezzi tra motrici, casse scarrabili, spalatori e ragni caricatori.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa