Avviso per due tirocini retribuiti in Comune a Siena per neolaureati

Il Comune di Siena ha approvato un avviso pubblico per la selezione di due candidati per l'attivazione di tirocini formativi non curricolari retribuiti, rivolti a giovani neolaureati in architettura, Laurea Magistrale quinquennale in Architettura oppure Laurea Magistrale Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale. L’avviso ha scadenza il prossimo 6 luglio ed è propedeutico per la realizzazione di tirocini presso l’amministrazione, direzione urbanistica-servizio urbanistica e sito Unesco.

Il progetto è denominato “Approfondimenti in materia di Pianificazione Urbanistica e strumenti per il governo del territorio”. Tale tirocinio formativo è stato previsto in conformità con le disposizioni della legge regionale 32/2002 ed è finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità di giovani domiciliati o residenti in Toscana di età compresa tra 18 e 29 anni, entro il termine di 24 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere redatta utilizzando il modulo relativo a ciascun progetto formativo allegato all’avviso; la domanda dovrà essere indirizzata a Comune di Siena, Il Campo n.1 53100 Siena. Sull’esterno della busta contenente la domanda, dovrà essere riportata la dicitura “Domanda per tirocinio formativo presso la Direzione Urbanistica per numero 2 neolaureati in LM4 o LM 48”. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato con evidenziato il percorso formativo seguito negli anni di studi e copia del documento d'identità. L’avviso è pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Siena e la domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro il giorno 6 luglio attraverso una delle seguenti modalità: trasmissione a mezzo posta raccomandata al Comune di Siena – Piazza il Campo n.1 - 53100 Siena (si evidenzia che per la scadenza del termine non farà fede il timbro postale); trasmissione a mezzo posta certificata (pec) al seguente indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it; presentazione diretta all’Ufficio Posta in arrivo – Ufficio Protocollo, Piazza il Campo n.1 del Comune di Siena.

La Direzione Urbanistica valuterà l’ammissibilità delle domande pervenute. L’avviso è disponibile: presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Siena, Il Campo n.7; presso la Direzione Urbanistica del Comune di Siena sito in Siena, via di Città n.81; all’indirizzo internet: https://www.comune.siena.it/node/444; presso il Centro impiego di Siena all'indirizzo web https://arti.toscana.it/web/arti/opportunita. Per informazioni Direzione Urbanistica – via di Città n.81 dalle ore 9 alle ore 14 al seguente numero telefonico: 0577/292124.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa