Botte in San Lorenzo, ferito un 36enne irregolare in Italia

Questa mattina alle 6 è stata segnalata una grave lite tra via Sant'Antonino e via Faenza a Firenze. I carabinieri del Norm sono giunti e hanno trovato un uomo con ferite al braccio, al setto nasale e alla nuca, quest'ultima colpita da una bottiliata. Il ferito è un 36enne marocchino irregolare in Italia, che ha riportato 10 giorni di prognosi. Sarà denunciato per l'ingresso clandestino. Non è stato rintracciato il secondo contendente. I carabinieri del reparto investigazioni scientifiche sono intervenuti per alcuni reperti, ossia cocci di vetro e tracce di sangue, che potrebbero portare all'individuazione dell'aggressore. Non sono chiari i motivi della lite.