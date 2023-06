Tornano i campi solari alla piscina di Pontedera

. Il campo estivo acquatico si svolge dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e accoglie bambini dai 3 ai 13 anni nel giardino della piscina comunale di Pontedera.

"Con l'arrivo dell'estate e delle alte temperature - spiega Vito Bazi, consigliere provinciale del C.S.I. - i campi solari in piscina diventano la scelta ideale. E' un'opportunità imperdibile per i genitori che desiderano offrire ai propri figli un'estate divertente e stimolante, mentre acquisiscono importanti competenze di sicurezza in acqua. Grazie all'impegno degli organizzatori e alla presenza di istruttori qualificati, i bambini si divertiranno in sicurezza durante tutte le attività", conclude Bazi.

“Chi non conosce l’elemento acqua lo acquisisce, mentre chi pratica il nuoto come sport va a rafforzare questo approccio. Anche quest’anno - afferma Virginia Iannotta, coordinatore corsi nuoto - sono previsti corsi di nuoto, lezioni di pallanuoto e di nuoto sincronizzato durante lo svolgimento delle attività. Ci saranno anche giornate dedicate ad altri sport".

Il campo estivo si svolge nei mesi di Giugno (dal 12/06), Luglio, Agosto e Settembre offrendo sia attività terrestri che acquatiche. Durante il momento del bagno, i bambini vengono suddivisi in gruppi in base alle proprie capacità natatorie, garantendo un ambiente sicuro e adatto alle loro esigenze.

Per info piscinapontedera.it