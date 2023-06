Canoa Firenze, Niccolò Biondo e Andrea Biagini in nazionale

Se la sono conquistata a suon di pagaiate, la maglia della nazionale azzurra, Niccolò Biondo e Andrea Biagini, reduci dalle gare nazionali di canoa velocità valide come prove selettive per le categorie giovanili della squadra azzurra.

Se qualcuno pensasse a questi giovanissimi atleti fiorentini come due predestinati, avrebbe ragione e torto al tempo stesso.

Se è vero che i due ragazzi cresciuti nel vivaio della Canottieri Comunali sotto la guida dell’allenatore Marco Guazzini non sono nuovi a prove esaltanti, è anche vero che le selezioni per aggiudicarsi il pass ai campionati del mondo junior sono state come sempre durissime.

Basti pensare che alle gare svolte a Castelgandolfo, nel totale delle categorie dai Ragazzi ai Senior, erano presenti oltre 500 atleti da 68 società italiane, per un totale di 1457 atleti/gara e 1199 equipaggi.

La categoria Junior, alla quale Niccolò Biondo e Andrea Biagini appartengono, è da sempre un banco di prova durissimo e anche stavolta si è confermata tale.

“È con un 5° e 6° posto nel k1 1000 e soprattutto con un 4° e 6° posto nel k1 500 - spiega Marco Guazzini - che i ragazzi si sono qualificati per i Campionati Mondiali Junior che si svolgeranno dal 5 al 9 luglio a Auronzo di Cadore. Niccolò e Andrea gareggeranno nel k4 500 junior.

Con un buon risultato ai mondiali - continua Guazzini - Niccolò e Andrea potranno guadagnarsi anche gli Europei che si disputano a fine luglio in Portogallo”.

