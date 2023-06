Una capra in Fi-Pi-Li: code in superstrada vicino Livorno

Una capra in strada. Niente di male se fossimo in montagna, ma si tratta della Fi-Pi-Li. Proprio una capra è stata avvistata verso l'ora di pranzo di oggi, martedì 6 giugno, lungo la superstrada.

La foto, targata I Dannati della Fi-Pi-Li, ha già fatto il giro dei social. È stata scattata a Livorno, in zona uscita Interporto, in direzione Firenze. Molti curiosi si sono fermati a osservare l'animale, tanti invece hanno cercato di schivarlo per evitare il peggio. Si segnalano code lungo il tratto tra Pontedera-Ponsacco e Interporto Toscano Est.

Non è la prima volta che animali selvatici o domestici vengono visti e messi in sicurezza lungo la strada di grande comunicazione. Era già successo con dei cani in passato.