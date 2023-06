Cecchini Cuore organizza corso gratuito al Foro Boario di Lucca

In seguito alla recente installazione dell’apparecchio Dae (defibrillatore automatico esterno) al Foro Boario in ricordo di Andrea Franceschini, giovane ragazzo scomparso, l’Associazione Cecchini Cuore Onlus in collaborazione con il Comune di Lucca ha organizzato un primo e importante corso gratuito, tenutosi proprio presso i locali della struttura dedicata solitamente alle politiche giovanili e alle attività di aggregazione.

Una serata molto partecipata, in cui è stato possibile assistere alla simulazione di un salvataggio di una persona in arresto cardiaco col massaggio cardiopolmonare e utilizzando il Dae. Un tema molto delicato e importante, per cui risulta fondamentale la sensibilizzazione della cittadinanza.

Ha partecipato attivamente al corso anche l’assessore con delega alle politiche giovanili Cristina Consani, che ha voluto ringraziare l’Associazione Cecchini Cuore Onlus, ribadendo inoltre l’importanza dei concetti appresi e la forte volontà dell’amministrazione nel proseguire con numerose iniziative di formazione e sensibilizzazione al riguardo.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa