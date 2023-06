Colpisce la compagna in una lite, denunciato

Ha litigato con la partner e le ha dato una testata. Un ventenne pisano è stato denunciato per un altro caso di violenza sulle donne avvenuto in un condominio in zona Le Piagge, periferia di Pisa.

L'intervento della polizia è avvenuto alle 23.30 di lunedì 5 giugno. Il giovane e la compagna, anch'essa di circa venti anni, hanno litigato in maniera forte, tanto che i residenti hanno richiesto l'arrivo degli agenti.

La giovane ha riferito che la lite era avvenuta per questioni di gelosia. Il compagno le aveva tirato una testata al naso, la polizia ha richiesto l'arrivo dell'ambulanza.

Il ragazzo, scrive la polizia, "è stato successivamente rintracciato, ha confermato la vicenda e riferito agli agenti che le lesioni erano state a suo dire inavvertitamente inferte, perché lui per divincolarsi l’ aveva colpita con una testata". La versione è stata "confermata da un testimone, intervenuto per separare i litiganti, e pertanto il giovane è stato denunciato".