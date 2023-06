Confesercenti per l'Alto Mugello, dopo il disastro la difesa delle aziende colpite

Inviata una lettera al Presidente della Regione Toscana Giani e al Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Nardella

Prosegue l’impegno e l’attenzione di Confesercenti Firenze per le imprese dei Comuni dell’Alto Mugello (Marradi, Londa, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo e Firenzuola) che hanno subito gravi disagi a seguito delle alluvioni delle scorse settimane.

L’Associazione, che rappresenta le imprese del commercio, turismo e servizi, ha scritto una lettera al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed al Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella per segnalare le gravi difficoltà che stanno attraversando le aziende dell’Alto Mugello, in particolare quelle che si trovano nei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio, Firenzuola ma anche dei Comuni di San Godenzo e Londa.

In questi Comuni, ampi territori risultano ancora oggi in forte difficoltà per le numerose frane e dissesti causati dal maltempo di poche settimane fa. Le imprese del commercio, turismo e servizi di quest’area si sono trovate per settimane in una situazione complicata dal punto di vista infrastrutturale; con strade e collegamenti interrotti ed ancora oggi purtroppo la situazione è tutt’altro che risolta.

E’ doveroso ricordare che si tratta di territori che lavorano prevalentemente con utenza proveniente dalla Romagna, e vedono nel turismo un importante fonte di sussistenza dalla primavera fino all’autunno; pertanto i danni economici, diretti ed indiretti, subiti risultano particolarmente ingenti.

In base ad un indagine condotta dalla nostra Associazione su imprese associate del commercio, turismo, servizi, somministrazione e piccole produzioni ed inviata ai rappresentanti delle istituzioni locali, emerge il disastro economico; si evidenziano le perdite subite e le cause che le hanno generate.

E’ per questo che Confesercenti ha chiesto e continua a chiedere, in riferimento anche alla dichiarazione di stato di emergenza approvata dal Consiglio dei Ministri del 25 maggio scorso ed alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. Alluvioni in data 01/06/2023, che vengano destinate risorse per indennizzare le attività economiche interessate.