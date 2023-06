Contributo affitti Peccioli, anche senza le risorse statali il Comune sostiene i cittadini

Nessun passo indietro a Peccioli. L’amministrazione comunale, infatti, ha confermato il contributo affitto per i suoi cittadini con una delibera di giunta comunale del 29 maggio scorso. Una scelta di finanziare il bando anche nel 2023 con proprie risorse nonostante la legge di bilancio di quest’anno non abbia finanziato il Fondo Statale per il sostegno al contributo affitti. E preso atto che non c’erano le condizioni per la Regione Toscana di compensare l’assenza dei finanziamenti nazionali. Una scelta fatta considerando questa fase storica ancora connessa alle conseguenze della pandemia e con un’economia in difficoltà per l’aumento dei prezzi legato all’instabilità geopolitica per il conflitto in Ucraina.

L’amministrazione comunale considera il sostegno alla locazione uno strumento di aiuto incisivo ed efficace per evitare situazioni di conflittualità sociale, avendo un’importante ricaduta sulle fasce deboli ma anche tra i proprietari degli immobili che possono contare sulla regolarità dei pagamenti degli affittuari.

"Per l’amministrazione comunale di Peccioli il tentativo di garantire una qualità della vita elevata per tutti i cittadini è sempre stato prioritario – spiega il sindaco Renzo Macelloni -. Questa misura è per noi vitale per coloro che si trovano in situazioni di difficoltà economica e che necessitano di assistenza per far fronte alle spese abitative. È importante sottolineare che il contributo affitto non è solo un intervento temporaneo, ma un investimento a lungo termine nel benessere della nostra comunità. Sostenendo i nostri cittadini in momenti di difficoltà, contribuiamo a creare un ambiente sociale più equo ed inclusivo, garantendo a tutti la possibilità di vivere dignitosamente".

Fonte: Comune di Peccioli