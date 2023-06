Corsivo Festival Empoli, ecco il programma della seconda giornata

Si completa il programma di Corsivo, il festival del giornalismo di Empoli organizzato dal quotidiano online gonews.it negli spazi del Green Bar del Parco di Serravalle. Dopo aver svelato gli ospiti della serata di sabato 17 giugno (dalle 17 alle 20), vediamo gli ospiti della seconda giornata, domenica 18 giugno, una serata dedicata prettamente al giornalismo locale e internazionale. Ricordiamo che entrambe le giornate sono a ingresso gratuito.

Partiremo con Francesco Sani, giornalista fiorentino caporedattore di FUL - Firenze Urban Lifestyle e direttore di redazione di Smart Working Magazine. Con lui parleremo dell'editoria locale e di come sopravvivere nel mare dell'informazione con un giornale avviato in proprio.

I talk proseguiranno con Alice Pistolesi, giornalista dell'Empolese con alle spalle una lunga esperienza come freelance in terre di guerra e una collaborazione con l'Atlante delle Guerre e dei Conflitti del mondo. Parleremo con lei del giornalismo nelle zone pericolose del mondo, delle difficoltà ancora presenti nel raccontare le periferie del mondo colpite da scontri violenti e insanabili.

Il terzo ospite della giornata sarà Gianluca Panella, fotoreporter fiorentino impegnato negli ultimi mesi con il conflitto in Ucraina. Parleremo ovviamente del conflitto ancora in corso con la Russia, ma non solo.

Durante Corsivo Festival sarà possibile gustare un aperitivo seguendo i vari talk nel 'salotto' allestito nel verde. In più, sarà presente uno stand della libreria San Paolo libri & persone, con le ultime novità in fatto di giornalismo e comunicazione oltre ai libri più gettonati del momento.

Ricordiamo inoltre che Corsivo è anche formazione. Dall'8 giugno saranno aperte le iscrizioni per le due giornate dedicate a giornalisti pubblicisti e professionisti per il conseguimento dei crediti formativi. Venerdì 23 giugno dalle 15 e sabato 24 giugno dalle 8 ci saranno due corsi di 4 ore ciascuno (validi per 6 crediti formativi deontologici) presso l'auditorium di Palazzo Pretorio a Empoli.

Corsivo Festival gode del patrocinio del Comune di Empoli e della collaborazione di Sintesiminerva, Jump Live Club, Ordine dei Giornalisti Toscana e Fondazione Ordine dei Giornalisti, Vinci nel Cuore. VoipVoice è partner dell'iniziativa. La società editoriale XMedia Group con Radio Lady e Radio SeiSei Vintage è media partner.

Tutte le info su corsivofestival.it, sulla pagina Facebook e sull'account Instagram di Corsivo. Mail info@corsivofestival.it.