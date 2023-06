Danza, bis mondiale per la lazzerettese Silvia Mariotti: secondo oro consecutivo con Manuel Guidotti

I ballerini Silvia Mariotti e Manuel Guidotti fanno il bis e conquistano di nuovo il tetto del mondo. Dopo il trionfo dello scorso anno ai Mondiali in Romania, la coppia tricolore – lei 36 anni di Cerreto Guidi, lui 35enne marchigiano ma cecinese d’adozione – domenica scorsa si sono imposti nella finale del Campionato del Mondo WDSF Danze Standard Senior 1 a Brema, in Germania.

Il gradino più alto del podio è stato raggiunto dai due atleti italiani dimostrando una netta superiorità nei confronti delle 66 coppie avversarie, il doppio rispetto all’edizione 2022 a Sibiu. Silvia e Manuel, infatti, hanno primeggiato in tutti e cinque i balli la cui votazione determina il punteggio finale.

“Riconfermarsi è più difficile che vincere – afferma Silvia, lazzerettese doc –. La prima volta non hai nulla da perdere, mentre quando devi difendere il titolo le tue aspettative sono più alte. L’adrenalina si è ripresentata ma sotto forma di consapevolezza e voglia di divertirsi in pista. Il feeling tra me e Manuel è molto cresciuto in quest'ultimo anno e siamo contentissimi; tra l’altro, la coppia che ha conquistato la medaglia d’argento era tedesca: insomma, abbiamo vinto contro i padroni di casa”.

La seconda medaglia d’oro mondiale consecutiva è un risultato ancora più straordinario, visto che Silvia e Manuel gareggiano insieme solo dal settembre del 2021. “Da quando balliamo insieme siamo imbattuti: abbiamo vinto 15 gare su 15 – commenta ancora Silvia –. Ad agosto ci attende una nuova sfida, il German Open a Stoccolma. In ogni caso, gli impegni mondiali miei e di Manuel non ci distoglieranno dai nostri allievi: io e lui insegniamo danza a Stabbia, Cecina e Pistoia e alcune delle coppie che seguiamo già gareggiano. Ci hanno dato la loro fiducia e ci piacerebbe che raggiungessero risultati importanti”.

Giovanni Gaeta