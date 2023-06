Edilizia scolastica a Pisa: la Provincia al lavoro per garantire spazi adeguati

Si è svolta nella giornata di mercoledì 31 maggio l'ultima riunione per questo anno scolastico relativa al tavolo programmatico dell'edilizia scolastica della città di Pisa. La riunione, a cura della Provincia di Pisa, che da circa un paio di anni, probabilmente unica nel panorama regionale e non solo, ha istituito il tavolo programmatico al fine di pianificare con maggiore efficienza gli interventi da mettere a punto in tutti i plessi del territorio, attraverso un confronto costruttivo e dialogico da parte di tutti gli organismi interessati, ha visto la partecipazione della Dirigente dell'ufficio Scolastico Provinciale dottoressa Lorenza Lorenzini, dei Dirigenti Scolastici cittadini, dei Consigli di Istituto, dell'Università di Pisa, di rappresentanti dell'Osservatorio Permanente Scuole di Pisa, di CittadinanzaAttiva. La Provincia di Pisa era rappresentata dal Presidente Massimiliano Angori, che ha aperto la riunione, dalla Consigliera Provinciale alla Programmazione Scolastica Maria Antonietta Scognamiglio e dalla struttura tecnica provinciale che lavora in ambito di edilizia scolastica.

"È un dato di fatto", ha affermato Angori nel suo intervento iniziale, "che in quasi tutti gli istituti scolastici dell’intero territorio provinciale ci siano lavori, in particolare a Pisa: grazie ai fondi PNRR sono in corso una serie di interventi per le palestre.

La nostra struttura tecnica provinciale sta lavorando alla progettazione di interventi con fondi Pnrr per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro, un enorme sforzo per enti come i nostri di secondo livello, visti i numeri delle risorse umane a disposizione", aggiunge Angori.

"Con gli istituti dove ci sono situazioni più complesse abbiamo fatto incontri e sopralluoghi specifici, soprattutto per trovare almeno alcune soluzioni che siano realizzabili nell'immediato, a partire dal nuovo anno scolastico", spiega la Consigliera all'edilizia Scolastica, Cristina Bibolotti. "Dove possibile stiamo perseguendo l’obbiettivo di recuperare più aule all’interno delle sedi scolastiche: come fatto all’interno del Buonarroti dove abbiamo spostato gli uffici dell' ente Provincia per creare nuove aule. Ci impegniamo anche ad accompagnare le associazioni che utilizzano degli spazi nelle nostre scuole, così come al Carducci e al Santoni: abbiamo individuato altri locali da rendere disponibili per le associazioni, al fine di liberare spazio per le scuole, tenendo conto che la presenza delle stesse associazioni è importante per l’offerta formativa della scuole", aggiunge Bibolotti.

"Un altro aspetto fondamentale da prendere in esame, e che nel corso di questi mesi abbiamo fatto grazie all'assiduo confronto con gli uffici provinciali, è anche il numero dei nuovi iscritti che andranno ad impattare come di consueto su quelli che sono gli spazi a disposizione", aggiunge la Consigliera alla Programmazione Scolastica Scognamiglio. "Per noi come Provincia è infatti essenziale far fronte alle esigenze di tutti gli studenti e le studentesse nel miglior modo possibile, rispettandone in primis il diritto allo studio e il diritto all'inclusione, anche per i soggetti più fragili. È per noi fondamentale rispondere alle esigenze delle nostre scuole che necessitano di spazi e di una programmazione della didattica inclusiva a cui la Provincia farà particolare attenzione".

"Il lavoro della Provincia di Pisa proseguirà dunque ancora nelle prossime settimane, sia attraverso riunioni interne con i singoli Istituti e le loro componenti istituzionali, e sia con la partenza di alcuni importanti cantieri nei plessi, grazie alla pausa estiva e la concomitante sospensione dell'attività didattica. Ringrazio la nostra struttura tecnica provinciale che sta facendo fronte, con i mezzi che ha a disposizione, alla grande mole di lavorazioni e di finanziamenti per cui è necessaria la progettazione dei lavori in tempi stretti", conclude il Presidente Angori.

Fonte: Ufficio Stampa