Torna Imboscata, l'arte internazionale nel verde di Corniola

IMBOSCATA giunge alla sua seconda edizione. IMBOSCATA è un progetto ideato nel 2021 dagli artisti Rachel Morellet, Shilha Cintelli, Eva Sauer ed Enrico Vezzi, per coinvolgere altri artisti a misurarsi con la realtà del bosco, sia come eco-sistema che come paradigma. L’invito rivolto agli artisti partecipanti, è quello di stimolare la produzione di un lavoro specifico, in sintonia con le peculiarità ambientali del bosco e concettualmente in linea con la consapevolezza di operare al di fuori dei luoghi urbani dell’Arte.

APPUNTI PER UN’IMBOSCATA

Non è certo una novità andare per boschi. Noi umani nei boschi ci siamo nati. Nei boschi ci siamo evoluti e dai boschi, ad un certo punto, ce ne siamo andati. Eravamo un tutt’uno con i boschi, fino al giorno in cui, uno dei nostri simili, in mezzo ai boschi, si è sentito così a disagio e cosi in pericolo, da decidere di fuggirne. Eravamo in simbiosi con il bosco e le sue spontanee piante curative, fino all’arrivo di noti oscurantismi che hanno manipolato la nostra eredità culturale e il nostro inconscio collettivo. Il bosco non è solo un luogo, ma è il paradigma di una scissione.

Nei secoli, molti filosofi, pensatori, monaci, briganti, esploratori, partigiani ed eremiti, sono tornati nei boschi, sono tornati a vivere e ad abitare nei boschi, per una fuga contraria a quella primigenia. Per fuggire dalla Società o per combattere il potere vigente. Per trovare riparo dalle convenzioni, dalle costrizioni, dai compromessi e dai dettami, che il vivere nella società umana imponeva. In questi ultimi due anni invece, molto più che in quelli precedenti al XXI° secolo, ci siamo tutti resi conto che non esiste più quasi nessun luogo sulla Terra dove poter fuggire e ci siamo accorti che la rottura di certi equilibri naturali può generare eventi incontrollabili. Infine, abbiamo preso atto, che in questo nostro pianeta globalizzato, esistono ancora disuguaglianze insopportabili da sostenere nel nostro intimo, anche vivendo nel posto più remoto.

Non è certo una novità andare per boschi, nemmeno per gli artisti. La Storia dell’Arte è piena di esempi e coincidenze di questo tipo. Da chi scappava dagli studi per andare en plein air, a chi andava nei deserti messicani o nello Utah, per protesta e per ritrovare la perduta libertà di operare, fuori dalle logiche di mercato e dentro nuove logiche, che oggi chiameremmo anche eco-logiche.

Non è certo una novità, ma noi vogliamo ancora una volta andare per boschi. Non per fuggire dalla Società degli uomini ma nemmeno per rifugiarsi nelle passeggiate tra gli alberi. Andare e “operare” per boschi e nei boschi, per tenere viva la memoria.

Per ricordarci di quello che eravamo e di quello che siamo diventati. Per distinguere nuovamente ciò che è illusione, da ciò che è bagliore di realtà. Concepire e collocare opere nei boschi, per non aver sempre delle pareti in cui ripararci, per non avere preconcetti come alibi dei nostri limiti e limiti come alibi dei nostri concetti.

Con questo nostro esperimento vogliamo tentare, in modo uguale ma diverso da altri prima di noi, di metterci davanti alla nostra esistenza e interrogarci. Su quali ideologie non vogliamo più abbracciare e su quali ideali desideriamo fondare la nostra convivenza. Quale Antropocene vogliamo alimentare e in quale Natura vogliamo credere. Dentro quali voragini future non vogliamo cadere, per non avere altro destino che quello di estinguersi. L’ Imboscata è una trappola per gli sprovveduti ma una meravigliosa opportunità, per i consapevoli.

Rachel, Shilha, Eva, Enrico.

IMBOSCATA è una mostra di Arte Contemporanea aperta a tutti.

IMBOSCATA anche per questa seconda edizione, è realizzata in collaborazione con Sensoverde, Associazione Culturale, che dal 2019, porta avanti attività e progetti a carattere educativo e sociale nel Bosco di sua gestione.

IMBOSCATA sarà aperta dal 12 GIUGNO al 16 LUGLIO nel Bosco di SENSOVERDE in Via di Castagneto, 50053 Empoli FI.

La mostra è visitabile su appuntamento, contattando i numeri

T. +393498735713 - +39 348 802 9817

Ingresso alla mostra con contributo libero.

https://goo.gl/maps/35ME2SoDV1ccAaZu7

Per maggiori informazioni:

imboscata@ecomail.pro

https://www.instagram.com/__imboscata__/