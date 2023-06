In rampa di lancio la quarta edizione di Tuscany Extreme

Un testimonial d’eccezione che ha scelto la provincia di Pistoia per vivere con la sua famiglia, Giovanni Visconti, e trecento appassionati animeranno sabato 10 giugno la quarta edizione di ‘Tuscany Extreme’, la ciclo-escursione su strada che attraversa la Toscana dalle colline dell’entroterra fino al mare della Versilia, passando per le cime del San Pellegrino in Alpe e dell’Abetone.

“Non è un’iniziativa per tutti, ma rappresenta perfettamente la nostra idea di Toscana diffusa e sostenibile, per un turismo lento che ci permette di conoscere tanti territori splendidi” ha sottolineato durante la conferenza stampa il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

“È un modo per raccontare la nostra Toscana dalle montagne al mare - ha aggiunto Mazzeo - con un percorso difficile, che richiede tanto allenamento. Questa è una terra di assoluta bellezza, in ogni suo borgo, montagna o collina. La Toscana è terra di tanti campioni nel ciclismo e iniziative come questa fanno crescere la passione per questo sport coinvolgendo tanti appassionati”.

Il consigliere regionale Marco Niccolai, nel suo ruolo di presidente della commissione Aree interne evidenzia come “questa corsa esprima al meglio quelle che sono le potenzialità del nostro territorio, dal punto di vista turistico e sportivo”. “È una gara durissima - ha aggiunto - che partendo da Pescia abbraccia gran parte della provincia di Lucca, in percorsi e paesaggi straordinari. Un viaggio che dà la possibilità ai partecipanti di conoscere la bellezza delle nostre montagne, della Garfagnana e dell’Appenino pistoiese. Ringrazio gli organizzatori, il cicloturismo è un vettore importante per fare conoscere i nostri territori”.

Una gara che nel suo percorso coinvolge Pescaglia, rappresentata dal sindaco Andrea Bonfanti: “Siamo una delle capitali del ciclismo in lucchesia, da noi passano migliaia di cicloturisti durante l’anno. La Tuscany Extreme ci onora del suo passaggio con la cronoscalata Lucese e per noi è una grande occasione per far conoscere il nostro territorio. Quella del turismo in bicicletta è un’esperienza accattivante”.

“Ogni strumento è importante per farci conoscere” gli fa eco il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini. “Siamo un territorio delle aree interne, con posti bellissimi che vanno raccontati. E chi meglio di un ciclista, che si guarda intorno, può farlo. Noi stiamo dando sempre più servizi ai cicloamatori e alle loro famiglie, comprese le colonnine per chi usa la bicicletta elettrica, perché da noi sono i benvenuti”.

“È un percorso durissimo che racchiude grandi bellezze della Toscana”. Spiega il testimonial della gara ed ex ciclista professionista Giovanni Visconti. “Adesso - aggiunge - comincio davvero a godermi la bicicletta, assaporando le strade dove mi sono sempre allenato, le guardavo da atleta e ora me le godo da turista e l’obiettivo è di portare tanta gente a vedere la bellezza di questi posti”.

Ad organizzare la manifestazione Paolo Pagni: “La grande novità di questa quarta edizione è che, facendo parte della Randonnée di Pinocchio, la gara permette la classificazione per la Parigi-Brest-Parigi. La Tuscany si chiama ‘extreme’ perché il dislivello complessivo è superiore a 3mila e 500 metri. La gara ha un dislivello esattamente di 4mila 250 metri. E durante i 219 chilometri del percorso i concorrenti si potranno godere tutta la Toscana dai borghi medioevali, alla Versilia, passando per la lucchesia”.

Al momento della premiazione si esibirà Nora Marte che canterà la canzone ‘Giro d’Italia’ che ha scritto per ricordare la figura di Emilio Ravasio giovane ciclista morto per i traumi riportati in una caduta durante la prima tappa della corsa rosa del 1986.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa