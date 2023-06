Incidente sul lavoro in Versilia, operaio in ospedale

Un operaio è in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente sul lavoro. È accaduto in Versilia nella mattinata di oggi, martedì 6 giugno.

L'uomo si trovava al lavoro a Pietrasanta: per motivi ancora da chiarire è rimasto schiacciato da una lastra di marmo. L'incidente è avvenuto in una ditta di marmi di via Aurelia sud. Avrebbe riportato fratture multiple. Sul posto i sanitari inviati dal 118.

Presente anche l'elisoccorso Pegaso, l'uomo sarà trasportato in codice rosso a Cisanello.