Il mito dell'Insomnia rivive nella notte della Festa del Commercio di Ponsacco, l'appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con Insomnia Discoacropoli d'Italia e Metempsicosi, con il contributo e il patrocinio del Comune di Ponsacco e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa.

In occasione del 30esimo anniversario dell'apertura della discoteca che ha fatto ballare migliaia di giovani e contribuito a far conoscere Ponsacco in tutta Italia, il centro della città diventa teatro di una serata evento, capace di far vivere un salto indietro nel tempo proprio sulle note di alcuni dei dj protagonisti nelle magiche serate della Discoacropoli d'Italia.

Ringrazia “il Comune per aver accolto la nostra proposta di dedicare ai 30 anni dell'Insomnia la Festa del Commercio” il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. “Siamo stati gli ideatori della festa e l'abbiamo portata avanti per 14 edizioni, questo tema nasce proprio dall'idea del direttivo dei commercianti di Ponsacco e abbiamo immediatamente messo in moto la macchina organizzativa per creare un appuntamento indimenticabile, diffuso nelle strade e nelle piazze pricipali della città”.

“La festa del commercio è ormai un appuntamento consolidato per la nostra cittadina. Quest’anno sarà senza ombra di dubbio un evento unico per il tema scelto dai nostri commercianti insieme a Confcommercio: quello della celebrazione dei trent’anni dalla nascita dell’insomnia” dichiara la sindaca di Ponsacco Francesca Brogi. “Sono sicura che saranno in tantissimi a partecipare e ritrovarsi sulle note dei dj più famosi d’Italia. Era giusto che un tributo di questo tipo, venisse proprio dalla cittadina che ha ospitato la Discoacropoli d’Italia . L’organizzazione ha richiesto grande impegno per questo voglio ringraziare tutti coloro che stanno lavorando duramente a questo evento”.

“Il divertimento sano e vissuto in sicurezza è una grande opportunità per i commercianti e per il territorio, anche per questo a livello nazionale Confcommercio ha chiesto al Ministro del Turismo Daniela Santanché di inserire il settore dell'intrattenimento notturno, discoteche e locali da ballo nella campagna di promozione turistica del Paese ” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Ci sono davvero tanto lavoro e tante idee in una serata come questa che rappresenta un evento di altissima qualità realizzata grazie allo straordinario impegno dei commercianti di Ponsacco e al costante supporto dell'amministrazione comunale”.

“L'Insomnia ha portato in alto il nome di Ponsacco” le parole dell'assessore al Commercio di Ponsacco Roberta Lazzeretti. “È stata una realtà importantissima, frequentata da tutti i giovani del territorio e non solo e siamo sicuri che anche in questa occasione saprà richiamare tantissime persone. Siamo pronti a immergerci in una magica atmosfera, con tantissima musica suonata proprio da chi negli anni ha fatto crescere la storica discoteca”.

Evidenzia “il grande entusiasmo che si respira per le strade e tra i commercianti” il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

Presenti alla conferenza stampa il direttore artistico dell'iniziativa, Leonardo Brogi, e Luca Pechino, storico vocalist di Metempsicosi e voce ufficiale dell'Insomnia.

Dalle 17 il via alla festa con l'area expo food and drink allestita in Corso Matteotti, dove sarà possibile mangiare e acquistare prodotti enogastronomici del territorio. La musica sarà inevitabilmente protagonista fino alle 1 di notte.

Il main stage in Piazza della Repubblica con gli storici dj dell'epoca come Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti e Luca Masini, oltre alla voce e alle parole del vocalist, Luca Pechino. In Piazza San Giovanni il protagonista sarà un altro nome e volto storico dell'Insomnia, il Principe Maurice, che proporrà uno show legato alle contaminazioni teatrali.

In Piazza Rodolfo Valli sarà possibile assistere alla finale di Champions League tra Inter e Manchester City grazie al video ledwall installato per l'occasione. A partire dalle 17, prima e dopo la partita, saranno proiettati i documentari a tema "Ho sofferto d'Insomnia" e "Mezzanotte-Mezzogiorno".

Oltre all'area food and drink in Corso Matteotti si svilupperanno l'esposizione fotografica e un ricchissimo assortimento di gadget e materiale da collezione: i flyer, i biglietti e volantini pubblicitari con i principali eventi del sabato sera protagonisti dell'Insomnia negli anni '90. Divertimento assicurato anche in Piazza D'Appiano con l'area dedicata allo schiuma-party.

Fonte: Confcommercio Pisa