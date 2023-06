L'artista carmignanese Quinto Martini al Gabinetto Vieusseux

Martedì 13 giugno 2023, alle 17, nello storico Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze, si parlerà di Quinto Martini, attraverso la presentazione sia del catalogo Quinto Martini. Fotografie di Aurelio Amendola, con testi di Giorgio Bonsanti e Aurelio Amendola, sia della guida della Casa Studio dell’artista, curata da Maria Donata Maazzoni, prima direttrice del museo diffuso dello scultuore e pittore seanese.

Interverranno Giorgio Bonsanti, Marco Fagioli e Maria Donata Mazzoni, introdotti dal Sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti e dall’attuale direttrice del Museo Diffuso Quinto Martini Lucia Minunno.

Il Gabinetto Vieusseux rappresenta la sede ideale per ricordare Quinto Martini (Seano 1908 – Firenze 1990). “Quasi allievo” di Ardengo Soffici, entrò in contatto fin da giovane con l’ambiente artistico e letterario fiorentino e nel tempo sviluppò rapporti profondi con molte importanti personalità della cultura italiana del suo tempo. Questo mondo di relazioni umane e intellettuali, Martini lo ha ricreato attraverso una serie di ritratti, un esemplare della quale si trova proprio al Gabinetto Vieusseux.

L’altro esemplare della serie di ritratti si trova nella sua Casa Studio a Seano, dove nel 2019 è arrivato Aurelio Amendola. Il grande fotografo, interprete straordinario della scultura di Michelangelo e Donatello, ha realizzato un reportage completo della Casa Studio, che restituisce tutto il fascino dell’ambiente ancora intatto e affollato di opere dell’artista, e tutta l’animazione del suo popolo di sculture, compresi i ritratti in gesso, che rimandano la presenza viva di personaggi come Bargellini, Palazzeschi, Gadda, Montale, Luzi, Michelucci, Carlo Levi, Anna Banti, Luigi Dallapiccola, Primo Conti, o Alessandro Bonsanti. Sarà proprio il figlio di Bonsanti, che fu a sua volta amico dell’artista, a presentare il catalogo fotografico nato dal lavoro di Amendola, un’opera attraverso la quale “la casa-studio diventa opera d’arte essa stessa, non soltanto un contenitore passivo, perché al suo interno l’arte ha vita, realizzando una specie di Gesamtkunstwerk” (Giorgio Bonsanti, in Quinto Martini. Fotografie di Aurelio Amendola, Magonza, Arezzo, 2020, p.18).

Insieme al catalogo fotografico, verrà presentata la guida della Casa Studio, curata da Maria Donata Mazzoni, direttrice del Settore Restauro Bronzi presso l’Opificio delle Pietre Dure al tempo in cui il prestigioso istituto di restauro avviò la sua collaborazione con l’Associazione Parco Museo Quinto Martini per la conservazione e il monitoraggio dei 36 bronzi del parco. All’apertura al pubblico della Casa Studio, Maria Donata Mazzoni è divenuta la direttrice del Museo Diffuso Quinto Martini, una nuova realtà museale composta dal Parco Museo e dalla Casa Studio, creata dal Comune di Carmignano per favorire la conoscenza dell’artista a partire dal territorio che lo ha generato. Dopo un lungo lavoro di inventariazione, Maria Donata Mazzoni ha curato la pubblicazione di un’agile guida che, stanza per stanza, racconta la storia dei diversi ambienti della casa e segnala le opere principali che vi sono conservate.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa