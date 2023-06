'Le terrecotte di Samminiatello', la mostra a Capraia

Il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci aps, sabato 10 giugno 2023 , alle ore 17,00 , presenta nei locali della ex Fornace Pasquinicci, Piazza Dori, Capraia Fiorentina, la mostra “ Le terrecotte di Samminiatello”, una mostra che si adatta perfettamente all’attuale ambiente espositivo. La ex Fornace Pasquinucci, reperto di archeologia industriale, oggi e’ conosciuta come una galleria d’arte importante, ma e’ stata per circa cento anni anche un luogo di lavoro, una fabbrica, dove venivano prodotti articoli in terracotta. La mostra coinvolgera’ sicuramente i visitatori per la particolare atmosfera dell’ambiente, e per l’arte, grazie ai lavori di questi Maestri, che con le loro prestazioni in Italia ed all’estero, divulgano la plurimillenaria arte della terracotta. Infatti si puo’ dire che i primi uomini, da quando furono in grado di padroneggiare il fuoco, iniziarono a manipolare anche “la mota” creando i primi utensili in terracotta. Verranno fatte in loco rappresentazioni di lavori da parte dei Maestri terracottai. All’inaugurazione sarà presente il Presidente dell’Unione delle Fornaci Marco Lotti, le autorita’ cittadine, gli organizzatori del Gruppo culturale Fornace Pasquinucci. La mostra ha il patrocinio del Comune di Capraia e Limite e sara’ visitabile fino al 25 giugno 2023. Orari aperture: dal giovedi’ alla domenica alle ore 17,00 alle ore 19,00.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa