Lega Fucecchio replica al centrosinistra: "No alle strumentalizzazioni in Consiglio comunale"

In merito ad alcune considerazioni fatte dai Gruppi consiliari PD, Orgoglio Fucecchiese e Movimento 5 Stelle nel Consiglio comunale di Fucecchio dello scorso 30 maggio, sul fatto che il Gruppo della Lega per Salvini Premier sia uscito dalla sala consiliare al momento del voto su un documento titolato "Mozione di condanna del raduno di Predappio" del 30 ottobre 2022, presentato dalla consigliera pentastellata, Il Segretario leghista di Fucecchio, che è anche Consigliere comunale, Marco Cordone ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Abbiamo deciso di non partecipare al voto sul suddetto documento perché tale atto che non si è capito bene se poi si trattasse di un Ordine del Giorno, parlava di fatti accaduti il 30 ottobre 2022 e polemizzava fortemente con il Governo di Centrodestra composto da Fratelli D'Italia, Lega per Salvini Premier e Forza Italia, evidenziando la presunta contrapposizione tra il decreto legge del Governo contro l'organizzazione di manifestazioni come i cosiddetti rave party con oltre 50 persone, dal quale può derivare un pericolo per l'incolumità o per la salute pubblica e il raduno di Predappio inteso come apologia del fascismo.

Sulla base di ciò, per noi l'obiettivo primario del documento presentato dal Movimento 5 Stelle e appoggiato dalla coalizione di centrosinistra (PD e Orgoglio Fucecchiese), era accendere nuovamente una forte polemica col Governo di centrodestra della Repubblica Italiana. Per tutti questi motivi abbiamo pertanto deciso di non partecipare al voto ma purtroppo, l'attuale regolamento del Consiglio Comunale di Fucecchio non prevede la 'Non partecipazione al voto' e allora il Presidente del Consiglio comunale di Fucecchio ci ha informato che l'unica possibilità di non partecipare al voto era quella di uscire dalla Sala consiliare e col collega Gianmarco Porciani, siamo usciti dall'aula per poi rientrare. Abbiamo in noi la ferma convinzione che apparteniamo a una forza politica antifascista quale è la Lega, forza politica dell'arco costituzionale, che siede in parlamento, nelle due Camere e rispetta la Costituzione Repubblicana antifascista e mi onoro di dire che alla Festa della Repubblica dello scorso 2 giugno a Fucecchio, era presente oltre a me, tutto il direttivo della Sezione comunale di Fucecchio della Lega per Salvini Premier. Animati da questo spirito, incontreremo i cittadini come facciamo spesso nella città dell'omonimo Padule, domani mercoledì 7 giugno ad un'apposita postazione ubicata all'ingresso del mercato settimanale in piazza XX settembre, dalle ore 8,30 alle ore 13 circa. Siamo politici tra la gente".

Fonte: Lega per Salvini Premier - Sezione di Fucecchio