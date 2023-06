Margherita Ingoglia presenta il suo libro alla NessunDove di Empoli

Giovedì 8 giugno alle ore 18, presso la Libreria NessunDove di piazza Farinata degli Uberti, di Empoli ci sarà la presentazione del libro "La malagrazia Ballate (delle) disturbanti" (A&B Editrice ) della scrittrice siciliana Margherita Ingoglia. A discutere della raccolta saranno il giornalista di gonews.it Gianmarco Lotti e la professoressa Silvia Bagnoli (performer e attrice) che curerà anche la lettura dei testi.

“La malagrazia. Ballate (delle) disturbanti” è una raccolta di versi che raccontano le donne che hanno fatto resistenza, che si sono liberate dalle catene imposte dalla legge patriarcale. Donne che non vogliono sentirsi costrette a essere madri, figlie, mogli, appartenenti o esseri di qualcuno senza identità propria, e non accettano di essere intrappolate nei cliché. Ribelli, eretiche, streghe, prostitute e assassine, donne complesse, vendicative, non conformi ma coraggiose e autentiche. Questa è la Malagrazia delle femmine folli.

L’autrice

Giornalista culturale e insegnante, Margherita Ingoglia vive a Palermo. Ha pubblicato due raccolte di poesie: “Aldebaran” (2006) e “…e il corpo fu oltraggio!” (2013). Gestisce il canale YouTube ‘‘Fimmina che legge’’ dedicato a approfondimenti letterari e interviste a autori contemporanei. Cura la rubrica culturale per l’emittente televisiva Tele Radio Sciacca. Alcuni suoi scritti sono stati premiati e si trovano in diverse antologie letterarie.