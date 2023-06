Mini Nba e Summer Camp Abc a Castelfiorentino

Giovedì 8 giugno dalle 16 tutti i gruppi Minibasket in campo al PalaBetti di Castelfiorentino per il Mini Nba, ultimo evento stagionale che poi lascerà spazio al Summer Camp.

Tutto pronto per la festa di fine stagione del Minibasket Abc. Giovedì 8 giugno il PalaBetti si trasformerà in una vera e propria arena Nba per accogliere il Mini Nba, torneo in stile U.S.A. che vedrà protagonisti tutti i gruppi gialloblu dal 2012 al 2016. Per i gruppi più piccoli, dal 2017 al 2019, saranno invece allestite speciali postazioni per giochi e partitelle.

Un’iniziativa che segnerà la chiusura di una bellissima stagione e che, da lunedì prossimo 12 giugno, lascerà spazio al Summer Camp Abc: sette settimane multisport (fino la 28 luglio) riservate a tutti i bambini e le bambine nati/e tra il 2012 e il 2019. Per il secondo anno consecutivo, il camp è entrato a far parte della rete degli Educamp Coni.

ATTIVITA’ PROPOSTE e ORARI

Vengono svolte attività sportive di basket, calcio, volley, yoga, atletica, piscina ma anche laboratori creativi per rendere ancora più variegata la proposta di intrattenimento. In particolare, per quanto riguarda la disciplina del basket, sono proposte didattiche innovative come lezioni con la musica, per lo sviluppo della coordinazione e del ritmo, e lezioni in lingua inglese. Il camp si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 presso i due impianti sportivi (palazzetto “Nedo Betti” in viale Roosevelt e palestra “Mario Gilardetti” in via XXV Aprile) e il parco urbano in viale Roosevelt. Ogni giorno vengono svolte almeno 4 attività diverse per dare la possibilità ai bambini di usufruire di una proposta sempre varia e stimolante.

COSTI e DOCUMENTI

Il costo del camp è di 40 euro settimanali e 10 euro di iscrizione (valida per tutti i turni, comprende assicurazione e kit camp). Ogni settimana è prevista anche un’attività di nuoto facoltativa presso la piscina di Certaldo (trasporto a carico della società): in caso di adesione alla piscina ci sarà un costo aggiuntivo di 10 euro settimanali.

E’ necessario essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (per bambini che abbiano compiuto il 6° anno di età).

Fonte: Abc - Ufficio stampa