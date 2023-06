Motomondiale al Mugello, navette straordinarie per raggiungere il Circuit

In previsione della grande affluenza di spettatori prevista per il Motomondiale che si terrà nei giorni 9-11 giugno 2023 al Mugello Circuit nel comune di Scarperia e San Piero, Autolinee Toscane ha predisposto, in collaborazione con la Regione Toscana, dei collegamenti aggiuntivi di navette nei giorni di maggiore affluenza: sabato 10 e soprattutto domenica 11 giugno, giorno della gara.

Le navette collegheranno le Stazioni di Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve fino al punto più vicino e raggiungibile dall’area della manifestazione, interdetta ai veicoli, che dista circa 2km a piedi dall’ingresso principale del Circuito. Si avverte che i tempi dei trasferimenti potrebbero risentire della straordinaria affluenza prevista lungo le strade di accesso al circuito.

Ecco nel dettaglio i servizi aggiuntivi di Autolinee:

Collegamento dalla Stazione FS di Borgo San Lorenzo.

La stazione di Borgo San Lorenzo, per chi raggiunge il Mugello in treno, è particolarmente indicata perché rispetto a quella di San Piero a Sieve può garantire un maggior numero di collegamenti e quindi un deflusso più veloce.

Dalla stazione di BSL, Autolinee Toscane organizza i seguenti trasferimenti per il Mugello Circuit:

Sabato 10 giugno:

- dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 servizio di navetta con 2 autobus da 29 posti. Percorso: dalla stazione FS di Borgo San Lorenzo al Bivio per Figliano. Il percorso è di 2,6 km; tempo di percorrenza indicativo di 4 minuti in condizioni normali di traffico.

Domenica 11 giugno:

- dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 servizio di navetta con 4 autobus da 29 posti. Percorso: dalla stazione FS di Borgo San Lorenzo al Bivio per Figliano. Il percorso è di 2,6 km; tempo di percorrenza indicativo di 4 minuti in condizioni normali di traffico.

Collegamento dalla Stazione FS di San Piero a Sieve.

Sabato 10 giugno:

- dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 16:00 alle 22:00 servizio di circolare svolto con 1 bus da 29 posti. Percorso: Stazione Fs di San Piero a Sieve - Rotonda Coltelli - Centro Commerciale - Arrabbiata - Palagio - Via Dante/Via Boccaccio - Rotonda Coltelli - Stazione Fs San Piero a Sieve. Il percorso di andata è di 8,5 km; tempo di percorrenza indicativo di 11 minuti in condizioni normali di traffico; il ritorno è di 7,7 km, tempo di percorrenza indicativo di 11 minuti in condizioni normali di traffico.

Domenica 11 giugno:

- dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15:00 alle 19:00 servizio di circolare svolto con 1 bus urbano da 42 posti. Percorso: Stazione Fs San Piero a Sieve - Rotonda Coltelli – Rotonda Ferrari - Stazione FS San Piero a Sieve. Il percorso è di 5,8 km; tempo di percorrenza indicativo di 8 minuti in condizioni normali di traffico, sia per l’andata che per il ritorno.

Fonte: Autolinee Toscane