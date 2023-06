Panchine parlanti a Castelfranco, il giallo per la lotta al bullismo

Martedì 6 giugno è stata inaugurata nel Parco Galilei di Castelfranco di Sotto una panchina gialla contro bullismo e cyberbullismo. L’installazione – che arricchisce il percorso delle Panchine Parlanti già presenti nel Parco - segna il momento conclusivo di una progettazione condivisa tra Amministrazione Comunale, Centro Diurno La Farfalla e Istituto Comprensivo L. da Vinci.

La panchina gialla è stata infatti il frutto di un lavoro di collaborazione che ha visto la partecipazione attiva della scuola e degli stessi studenti insieme agli ospiti del Centro Diurno.

È utile premettere che l’Istituto Da Vinci lavora sul tema della prevenzione al bullismo e cyberbullismo all'interno dell'educazione civica durante tutto l'anno scolastico. Sono state quindi svolte diverse iniziative, proponendo anche degli incontri pomeridiani di informazione e condivisione aperti a famiglie e docenti. È in questo contesto che si è inserita la collaborazione con il Comune e il Centro Diurno La Farfalla per questa attività.

Come si è svolto il progetto

Ha lavorato in particolare al progetto della panchina gialla la classe 1a D della Scuola Secondaria di Castelfranco di Sotto.

Ci sono stati prima degli incontri di conoscenza con gli ospiti e gli educatori del Centro Diurno; poi i ragazzi e le ragazze, coordinati dall'insegnante di arte Michela Vivaldi, hanno ideato il disegno ed il motto della panchina. Sono stati in realtà pensati tre slogan per arrivare alla scelta finale attraverso un sondaggio che ha coinvolto tutta la comunità scolastica. Il disegno è passato poi al laboratorio di arte del Centro, in cui è stato riportato sulla panchina. A questo punto l'intera classe è andata per alcune mattine a dipingere la panchina lavorando insieme agli ospiti del Centro.

I colori giallo e nero utilizzati hanno un significato simbolico: il nero rappresenta gli aspetti negativi ed il giallo quelli positivi.

“Il progetto delle “Panchine Parlanti” si arricchisce di questo ultimo elemento – ha annunciato il sindaco Gabriele Toti insieme all’assessora alle Pari Opportunità e alla Cultura Chiara Bonciolini -. L'obiettivo di queste panchine è quello di veicolare nei parchi pubblici messaggi culturali, sociali e civici, ma anche promuovere percorsi inclusivi per gli ospiti del Centro La Farfalla attraverso la collaborazione con Istituzioni, Scuola e Associazioni”.

“Questo progetto ha costituito un'opportunità unica di sviluppo per le nostre alunne e i nostri alunni – ha aggiunto il dirigente scolastico dell’Istituto Da Vinci -. Ha permesso loro di lavorare su competenze sociali e civiche senza tralasciare l'occasione di crescita nelle capacità relazionali. Ci auguriamo che si possa portare avanti questo tipo di attività anche nei prossimi anni”.

Le “Panchine Parlanti”

Partendo dall’idea che le panchine siano un luogo di socialità, si è pensato di trasformarle in vere e proprie installazioni artistiche attraverso cui veicolare dei messaggi culturali, sociali e civici.

Le prime panchine sono state dedicate alla tutela dell’Ambiente (art. 9 della Costituzione) e alla Pace (art. 11 della Costituzione). A queste si sono aggiunte la panchina BE PINK, realizzata nell’ambito della campagna “Ottobre Rosa” e dedicata alla lotta contro il tumore al seno, e la panchina rossa contro la violenza di genere.

Il progetto ha rappresentato inoltre un’occasione per riqualificare gli arredi dei parchi pubblici, incentivando circuiti positivi di maggiore rispetto e tutela dei beni comuni.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa