Pinocchio in Strada si rinnova all'insegna di colori e divertimento

Torna Pinocchio in Strada, la manifestazione che riporta tutti in strada per tre giovedì di giugno, a partire dalle ore 20. L'evento organizzato dal Ccn San Miniato Basso rende esclusivo un pezzo ancora più esteso di via Tosco Romagnola, chiuso al traffico dall'incrocio con via Marconi e via Aldo Moro proseguendo a est fino all'incrocio con via Ippolito Nievo (Mazzoni Arredamenti).

Ottocento metri di strada dedicata esclusivamente al divertimento e al commercio, con i negozi aperti dalle 20 e tante attività. Tante novità per l'edizione 2023 di Pinocchio in Strada: come si vede dalla locandina, gli organizzatori hanno voluto giocare con musica, giochi e colori, che partiranno da un palco unico allestito per le tre serate.

Giovedì 15 su quel palco salirà la Jova Band, cover band di Lorenzo Jovanotti, giovedì 29 invece sarà la serata Flower Power con musica anni '80-'90 e gioco di luci. Non mancherà la cena animata sotto le stelle Pinocchio a Tavola: ci sarà giovedì 22 giugno, con tutti gli abitanti di San Miniato Basso, detti appunto 'pinocchini' chiamati a partecipare.

Lungo la Tosco Romagnola troveranno spazio animazioni, angoli dedicati alla musica e ai giochi per i più piccoli, stand di street food e mercatini di arti e mestieri.

"Pinocchio in strada compie 15 anni - commenta il presidente del Ccn Pierfranco Speranza - e abbiamo voluto dare un tocco di colore e di musica in più, partendo proprio dalla locandina dell’evento. Una sorta di 'apertura' ai festeggiamenti dei 100 anni del nome Pinocchio, attesi nella nostra frazione per il 2024. Saranno 3 serate all’insegna del divertimento e della musica lungo la Tosco Romagnola. Pinocchio in strada negli anni è cresciuta molto e questo è stato possibile grazie al forte tessuto associativo, al nostro consiglio direttivo e a tutti i volontari che si sono sempre resi disponibili".

L'evento è a ingresso gratuito ed è organizzato, come detto, dal Ccn San Miniato Basso con il patrocinio di Comune di San Miniato, Fondazione San Miniato Promozione, Provincia di Pisa, Regione Toscana, Associazione Pinocchio al Pinocchio, Confcommercio Pisa, Terre di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest

Fonte: Ccn San Miniato Basso