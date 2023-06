Progetto Tiroide e Melanoma, tappa a Pisa con ecografie gratuite

Continua il programma di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT nell’area pisana. Dopo le date di Progetto Tiroide e Melanoma del mese di maggio a Pontedera, il 13 giugno sarà la volta di Pisa.

I cittadini di Pisa e Provincia potranno prenotare una visita ecografica gratuita di Progetto Tiroide. Le visite si terranno negli ambulatori della Pubblica Assistenza situati in Via Fiorentina 269, Loc. Riglione, Pisa.

Con il Progetto Tiroide, Fondazione ANT offre visite specialistiche mediante ecografia. L’obiettivo è quello di individuare noduli alla tiroide, con l’esecuzione di indagine ecografica. La diagnosi precoce di nodulo tiroideo consentirà di intervenire, nel modo più adeguato e tempestivo possibile, con ulteriori indagini laboratoristiche, strumentali e bioptiche.

Le prenotazioni per Progetto Tiroide sono già aperte, online, da oggi 6 giugno al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite.

Fin dal 2004 Fondazione ANT ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio.

Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana con un numero di visite sempre in crescita, interrotte solo per un breve periodo nel primo anno di pandemia, fra il marzo e il giugno del 2020.

L’attività di prevenzione è necessaria a maggior ragione in un momento come quello che viviamo oggi, in cui le difficoltà economiche e sociali spingono molti a rinunciare alla prevenzione.

Tutto questo è possibile grazie al sostegno dei tanti partners che hanno creduto in ANT in questi anni e in particolare si ringraziano Fondazione Pisa per il contributo che ha reso possibile la giornata di Progetto Tiroide e anche un’altra data di Progetto Melanoma che si terrà a Pisa nel mese di settembre e la Pubblica Assistenza di Pisa che ospiterà tutte le date che si svolgeranno a Pisa

Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione online. Si possono trovare tutte le informazioni sulle date che ogni mese ANT organizza in Toscana e su come prenotarsi, visitando la sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web ant.it/toscana.

Fonte: Fondazione Ant