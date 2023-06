Punto Alia di Lastra a Signa, ritorno ai consueti orari

Il Punto Alia presso la sede Comunale, in via Cadorna (Punto Amico), dopo le aperture straordinarie attuate fino al 3 giugno scorso per l’avvio della nuova Tariffa Corrispettiva nel comune di Lastra a Signa, riprende i consueti orari di apertura al pubblico, visto anche l’elevato numero di cittadini che hanno ormai ritirato le attrezzature.

Lo sportello è aperto durante il mese nella giornata del giovedì, alternando gli orari tra mattino e pomeriggio. Nel dettaglio le aperture al pubblico sono ogni 1°, 3° ed eventuale 5° giovedì del mese dalle 08.40 alle 13.40; ogni 2° e 4° giovedì dalle 13.30 alle 18.30. Per maggiori dettagli: https://www.aliaserviziambientali.it/sportelli-al-pubblico/punto-alia/.

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.