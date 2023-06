Quanto costa comprare casa dove ci sono le Bandiere Blu? Lo studio

Quest’anno 226 Comuni italiani, per un totale di 458 spiagge, sono stati premiati con la Bandiera Blu 2023, l'ambito riconoscimento destinato alle località balneari d'eccellenza, assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education).

Casa.it ha analizzato le ricerche di appartamenti in vendita effettuate in questi Comuni nei primi quattro mesi del 2023 e ha rilevato i prezzi medi di vendita dei trilocali e dei bilocali a maggio 2023 nelle zone dove si trovano le spiagge premiate.

I dieci Comuni Bandiera Blu 2023 che nei primi quattro mesi dell’anno hanno registrato i volumi più elevati di ricerche di appartamenti in vendita sul sito e sull’app di Casa.it sono Venezia, Livorno, Pescara, Savona, Sanremo, Ancona, Grosseto, Pisa, Latina e Ravenna.

A Venezia, che è stata premiata con la Bandiera Blu 2023 per due spiagge, quella del Lido e quella degli Alberoni, nella zona Alberoni, Lido, Malamocco, Pellestrina, a maggio 2023 i trilocali hanno un prezzo medio di vendita di 342.000€, mentre i bilocali di 295.000€.

A Livorno, che ha ottenuto la Bandiera Blu 2023 per le spiagge dei Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo e Bagni Roma, a maggio 2023 nella zona Antignano, Banditella, dove si trovano le spiagge Bagni Rex e Bagni Roma, i trilocali costano mediamente 411.000€, mentre i bilocali 223.000€; nella zona Quercianella, Montenero, dove si trovano le spiagge Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale e Rogiolo, il prezzo medio dei trilocali è 276.000€, quello dei bilocali 221.000€.

A Pescara, che ha ottenuto la Bandiera Blu 2023 per la Riviera Nord e Riviera Sud, già Bandiera Blu nel 2021 e nel 2022, cui si è aggiunta anche la Riviera Centrale, per quanto riguarda la Riviera Nord, nella zona Lungomare Nord, Viale Bovio, il prezzo medio dei trilocali è di 209.000€, mentre quello dei bilocali di 190.000€; per quanto riguarda la Riviera Sud, nella zona Porta Nuova-Stadio i trilocali costano mediamente 192.000€, mentre i bilocali 121.000€ e nella zona San Silvestro Spiaggia i trilocali costano mediamente 156.000€, mentre i bilocali 111.000€. Per quanto riguarda la Riviera Centrale, nella zona del Centro per i trilocali la richiesta media è di 233.000€, mentre per i bilocali di 168.000€.

A Savona, che è stata premiata con la Bandiera Blu 2023 per la spiaggia delle Fornaci, nella zona Legino, Zinola, Fornaci i trilocali costano mediamente 175.000€, mentre i bilocali 131.000€.

A Sanremo, che ha avuto la Bandiera Blu 2023 per le spiagge Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino e Tiro a Volo, nella zona La Brezza-Tre Ponti, Villetta-San Martino, dove si trova la spiaggia Tre Ponti, il prezzo medio dei trilocali è 282.000€, quello dei bilocali 184.000€; nella zona Corso degli Inglesi, San Bartolomeo, dove si trova la spiaggia Imperatrice, i trilocali hanno un prezzo medio di 248.000€, mentre i bilocali di 163.000€; nella zona Bussana-Poggio, dove si trova la spiaggia Bussana, i trilocali costano mediamente 155.000€, mentre i bilocali 146.000€; nella zona Foce-Semeria, Solaro, dove si trovano le spiagge Baia Capo Pino e Tiro a Volo, i trilocali hanno un prezzo medio di 275.000€, mentre i bilocali di 177.000€.

Ad Ancona, che ha ottenuto la Bandiera Blu 2023 per la spiaggia di Portonovo, il prezzo medio dei trilocali è 138.000€, mentre quello dei bilocali 106.000€.

A Grosseto, che ha ottenuto la Bandiera Blu 2023 per le spiagge di Marina di Grosseto e Principina a Mare, troviamo i trilocali con un prezzo medio di 197.000€ a Marina di Grosseto e di 203.000€ a Principina a Mare, i bilocali con un prezzo medio di 193.000€ a Marina di Grosseto e 175.000€ a Principina a Mare.

A Pisa, che è stata premiata con la Bandiera Blu 2023 per le spiagge di Calambrone/Tirrenia e di Marina di Pisa, nella zona Marina Di Pisa, Tirrenia, Calambrone i trilocali costano mediamente 251.000€, mentre i bilocali 195.000€.

A Latina, che ha avuto la Bandiera Blu 2023 per la spiaggia di Latina Mare, nella zona Latina Lido, Fogliano, Borgo Sabotino i trilocali costano mediamente 118.000€, mentre i bilocali 83.000€.

A Ravenna, che ha conquistato la Bandiera Blu 2023 per le spiagge di Marina Romea/Porto Corsini, Marina di Ravenna/Punta Marina Terme/ Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante/ Lido di Classe, Casal Borsetti, a Marina Romea il prezzo medio dei trilocali è 181.000€, quello dei bilocali 115.000€; a Porto Corsini i trilocali costano mediamente 136.000€; a Marina di Ravenna la richiesta media per i trilocali è 223.000€, mentre per i bilocali 179.000€; a Punta Marina i trilocali hanno un prezzo medio di 154.000€, i bilocali di 136.000€; a Lido Adriano i trilocali costano mediamente 102.000€ e i bilocali 92.000€; a Lido di Savio i trilocali hanno un prezzo medio di 226.000€ e i bilocali di 169.000€; a Lido di Dante i trilocali costano mediamente 168.000€; a Lido di Classe i trilocali costano mediamente 171.000€, mentre i bilocali 161.000€; a Casal Borsetti, infine, per i trilocali la richiesta media è di 160.000€, per i bilocali 125.000€.

Fonte: Ufficio Stampa