Sanità in Valdelsa, Galli (Lega): "Chiarire se in estate alcuni esami sanitari saranno sospesi"

“E’ fondamentale ed urgente fare piena chiarezza sulle affermazioni del sindacato Nursind che segnala come a luglio ed agosto, nell’area dell’Empolese-Valdelsa, spirometrie e screening al colon potrebbero essere sospesi, causa una forte carenza d’infermieri - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità.”

“ Sappiamo che vi siano, da tempo, grosse lacune d’organico, colpevolmente trascurate dalla Giunta Giani, ma stoppare alcuni servizi sarebbe davvero il colmo. Le ferie devono essere pienamente garantite e quindi ci dovrebbe essere un numero complessivamente adeguato di sanitari per far sì che l’arrivo dell’estate non diventi un problema serio per le strutture assistenziali - precisa l’esponente leghista - Vogliamo, pertanto, vederci chiaro ed interpelleremo l’Assessore Bezzini, chiedendo una risposta ufficiale, sulla delicata tematica, da parte sua".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa