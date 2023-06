Servizi catastali disponibili anche all'Agenzia delle Entrate di Poggibonsi e Montepulciano

Da oggi, 6 giugno 2023, gli utenti della provincia di Siena possono richiedere i principali servizi catastali anche presso gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate di Poggibonsi e di Montepulciano. Per arricchire l’offerta ai cittadini, infatti, all’interno di queste strutture è possibile accedere ai servizi normalmente erogati dall’Ufficio provinciale-Territorio di Siena.

Quali servizi vengono forniti - Presso l’Ufficio territoriale di Poggibonsi, situato in località Salceto, n. 51, e presso l’Ufficio territoriale di Montepulciano, in via di Voltaia nel Corso n. 57, oltre ai consueti servizi fiscali è adesso possibile richiedere visure castali e planimetriche ed estratti di mappa informatizzati.

Gli orari e le modalità di prenotazione - L’orario di apertura al pubblico delle sedi di Poggibonsi e di Montepulciano resta

invariato: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.45, e il martedì anche dalle 14.00 alle 15.30. I servizi catastali sono erogati, su appuntamento, il martedì nella sede di Poggibonsi e il giovedì nella sede di Montepulciano. I cittadini possono prenotare gli appuntamenti tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con l’App “AgenziaEntrate” o chiamando il Centro unico di prenotazione al numero 800.90.96.96 da telefono fisso e 06.96668907 da telefono cellulare (opzione 3).