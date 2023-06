Taxi a Firenze, Azione Ncc: “Ancora lunghe code"

“A Firenze trovare un taxi è impossibile. Ci sono persone costrette ore a stare in piedi, con un disagio incredibile per turisti e fiorentini.

In questo contesto fa effetto leggere le parole del presidente del 4390 Claudio Giudici, secondo cui i problemi sono dettati dalla pioggia e dal flusso di viaggiatori. In pratica è sempre un'eccezione, nella normalità secondo loro funziona tutto. E invece l'eccezione è quando i taxi arrivano puntuali”.

A dirlo è il portavoce di Azione Ncc Francesco Ruo a proposito delle lamentele di turisti e viaggiatori per le lunghe attese per prendere il taxi, in particolare alla stazione di Santa Maria Novella.

“Leggere le giustificazioni dei tassisti - dice Ruo - fa sorridere, ma chi attende in piedi per ore un taxi non credo abbia voglia di ridere. Speriamo che il mondo della politica intervenga perché qui siamo in presenza di un servizio che non funziona e che ostacola chi cerca di lavorare nel modo corretto”.

Fonte: Ufficio Stampa