"Un aiuto per ripartire", a Montemurlo la cena solidale per l'Emilia-Romagna

Il grande cuore di Montemurlo ancora una volta si muove e si mette a disposizione di chi ha più bisogno. Giovedì 15 giugno alle ore 20 nel salone della Misericordia di Oste il Comitato Montemurlo solidale promuove “Un aiuto per ripartire”, una cena solidale per raccogliere fondi per le popolazioni dell'Emilia Romagna, colpite dall'alluvione delle settimane scorse. Un momento di impegno e condivisione che vede protagoniste tutte le associazioni del territorio, che fanno parte del Comitato Montemurlo Solidale, e gli amministratori del Comune di Montemurlo che daranno una mano come camerieri.

Grazie al contributo di Unicoop Firenze, tutte le risorse raccolte andranno all'Emilia Romagna: "Il nostro obiettivo è quello di mettere a tavola 200 persone - dice l'assessore alla protezione civile, Valentina Vespi – Un momento importante per raccogliere tutte le anime dell'associazionismo locale, vera ricchezza e struttura portante del nostro territorio". Nelle scorse settimane il Comitato Montemurlo Solidale aveva già fatto partire una raccolta fondi per dare un concreto aiuto a risollevarsi ai territori segnati dalle alluvioni e dalle frane. L'Iban sul quale fare le donazioni è quello del Comitato Montemurlo Solidale: IT11 U030 6937 9791 0000 0004 565 con causale "Alluvione Emilia Romagna" ."Ci siamo mossi su due fronti. - racconta il presidente del Comitato Montemurlo Solidale, Francesco Messineo – Da un lato continua la raccolta fondi sul nostro iban bancario, ma dall'altro volevamo organizzare una serata che potesse coinvolgere tutte le associazioni del territorio e i cittadini. I fondi raccolti saranno convogliati su un progetto specifico di sostegno alle popolazione dell'Emilia Romagna che stiamo individuando insieme a Prato Pro emergenze, che sta portando avanti la nostra stessa attività". È certo della buona riuscita dell'iniziativa il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai: "A seguito di quello che è accaduto non potevamo non impegnarci per offrire il nostro sostegno alle popolazioni dell'Emilia Romagna e per esprimere loro concreta solidarietà e vicinanza. Sono certo che anche in quest'occasione Montemurlo saprà dimostrare il suo grande cuore e credo che in tanti vorranno partecipare alla cena di solidarietà ad Oste".

Per prenotazioni alla cena e informazioni si possono chiamare (anche messaggi Whatsapp) i numeri 3351846512 oppure 3312706310. Il contributo minimo richiesto a persona è di 20 euro.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa