Va al centro accoglienza senza diritto poi offende e minaccia la polizia

Si è introdotto in un centro accoglienza per migranti pur non avendo diritto all'ospitalità. In seguito ha offeso gli agenti e ha opposto resistenza, quindi è stato arrestato. È successo alle 9 di lunedì 5 giugno a Pisa ed è intervenuta la polizia, protagonista un 34enne di origini gambiane. Gli agenti lo hanno individuato ma lui non ha voluto collaborare né mostrare documenti. Anzi, ha iniziato a mostrare aggressività e si è opposto al momento di salire sull'auto di servizio. Ha offeso e minacciato gli agenti e poi ha tentato la fuga dopo una colluttazione con la polizia. Una volta in questura ha continuato a dare in escandescenze, tanto che la polizia ha chiamato un'ambulanza per un intervento sanitario di modo da sedarlo. Poi è stato arrestato.