"Vetro leggero e nuove sfide", a Montelupo la ricerca delle Donne del Vino

In un tempo in cui occorre ripensare ogni nostra scelta per preservare il futuro delle nuove generazioni, le Donne del Vino attraverso le loro azioni vogliono fare la differenza e contribuire a ridurre l'impronta carbonica del vino. Tra i loro obiettivi quello di rendere sempre più consapevole il consumatore di fronte alla tematica dell'utilizzo del "vetro leggero" perchè come risulta dalla ricerca che presenteranno il prossimo giovedì 8 giugno alle ore 11 presso la Vetreria Etrusca a Montelupo Fiorentino, al momento risulta essere uno svantaggio competitivo per la cantina produttrice.

Sarà la famiglia Bartolozzi ad ospitare le Donne del Vino Toscane, guidate dalla Presidente regionale Donatella Cinelli Colombini, per la presentazione del progetto "Vetro leggero e nuove sfide" sull'utilizzo del vetro leggero realizzato attraverso un'indagine qualitativa nelle cantine delle Donne del Vino di Veneto e Toscana condotta da Marta Galli, Direttore Operativo dell'Osservatorio sulla sostenibilità nei settori del vino e del turismo del vino dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La presentazione degli esiti della ricerca sarà preceduta dai saluti del Sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti, dal video messaggio della Vice Presidente e Assessore all'Agricoltura Stefania Saccardi, a cui seguirà il benvenuto della famiglia Bartolozzi, l'intervento di Donatella Cinelli Colombini e la presentazione del progetto da parte dell'ideatrice Paola Rastelli. A moderare l'incontro sarà la giornalista Raffaella Galamini.

Fonte: Associazione Donne del Vino toscane