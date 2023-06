"Viale Redi presidiato, San Jacopino depredata dai ladri": la rabbia dei residenti

Un fine settimana movimentato nel quartiere di San Jacopino, come riporta Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini Attivi San Jacopino.

"Lo scorso sabato notte mentre le forze dell'ordine e municipale presidiavano il viale Redi, i ladri si aggiravano indisturbati nelle nostre vie, mettendo a segno un danneggiamento nella prima serata di sabato intorno alle 22 , veniva sfondato il vetro del furgone parcheggiato in via Marcello di proprietà dell'ortolano, completamente razziato l'interno" dichiara Gianfaldoni.

"Ma soprattutto tanta rabbia per i costi di riparazione che l'ortolano dovrà sostenere e il disagio perché il furgone serve per il suo lavoro di ambulante sul posto è intervenuta la polizia.

Durante la notte fra sabato e domenica è stato messo a segno un furto in via Bellini ai danni di un negozio di sartoria. I ladri hanno forzato la porta d'ingresso danneggiandola compreso la vetrata e hanno sottratto un PC e pochi soldi della cassa. Anche in questo caso danni ingenti che la proprietà ha già sborsato per rimettere tutto in sicurezza. Sono intervenuti i carabinieri.

"Purtroppo la scia non si ferma qui magari - dice il presidente del comitato cittadini attivi san Jacopino Simone Gianfaldoni -. Martedì mattina la titolare della lavanderia di via Marcello a pochi metri dal supermercato ormai zona presa più volte di mira dai malintenzionati. Ha subito un tentato furto la proprietà ha trovato evidenti segni di effrazione sulla porta d'ingresso ma in questo caso forse disturbati da qualcosa i ladri non sono riusciti ad entrare all'interno dell'esercizio commerciale.

Ormai la situazione sicurezza nel quartiere è peggiorata - prosegue -: molti commercianti stanno pensando di munirsi di impianto di videosorveglianza interna e all'esterno del negozio ,a mo' di deterrente e rinforzando le porte. Uniche parole che continuiamo a ricevere da commercianti della zona e dai cittadini ormai esasperati dal peggioramento è la richiesta di controlli e continui passaggi da parte delle forze dell'ordine che funge da deterrenza anche il solo vedere passare le auto di servizio.

Noi come comitato Cittadini Attivi San Jacopino - conclude - continueremo a denunciare i fatti e le problematiche al governo cittadino chiedendo interventi anche sul fronte spaccio ringraziamo l'operato delle forze dell'ordine".