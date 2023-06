Volo del Ciuco in notturna, Lega Empoli "Il Comune snobba i ristoratori"

"Empoli aspetta la festa per il Volo del Ciuco in Piazza Farinata degli Uberti. Il Comune in vista dell'evento non ha informato sull'organizzazione i ristoratori della Piazza, che ovviamente lavorano e (visto anche il caos dell’anno scorso) potrebbero avere delle problematiche e delle difficoltà. Spero venga previsto un servizio di ordine e che ci sia una presenza congrua di agenti della polizia municipale per avere un afflusso ordinato di persone e per evitare che ci siano disagi ai ristoranti ed ai loro clienti".

Così Andrea Picchielli, capogruppo Lega Salvini Empoli.

"Bene che ci siano iniziative come questa - prosegue - ma quello che dovrebbe essere il "salotto buono" della nostra città, ha comunque le solite note problematiche e non vengono certo nascoste sotto al tappeto con qualche evento che interessa 'Piazza dei Leoni'. Sappiamo del degrado di alcune vie adiacenti e dei problemi di spaccio e di sicurezza e le lamentele dei residenti e dei lavoratori. Anche in questo caso con l'evento di sabato prossimo, l'amministrazione comunale non ha tenuto conto dei possibili disagi e delle problematiche di chi abita e di chi lavora nella piazza. Spero, visto che c'è ancora un po' di tempo prima di sabato sera, che l'amministrazione tenga conto delle esigenze dei ristoratori e che ci sia un servizio d'ordine adeguato all'evento per ridurre al minimo le criticità".

Fonte: Ufficio Stampa