Temporali sparsi in Toscana, allerta meteo di codice giallo

Tempo in miglioramento grazie al lieve aumento della pressione. Permangono comunque, soprattutto per oggi, mercoledì 7 giugno, condizioni di locale instabilità. Saranno possibili temporali sparsi, anche di forte intensità, nel corso del pomeriggio sulle zone interne e sui rilievi con possibili forti colpi di vento e grandinate. Interessate le province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Prato.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso, per queste zone, un codice giallo per rischio idraulico e temporali valido fino alle 21 di oggi, mercoledì 7 giugno.

Domani, giovedì 8, possibili isolati rovesci o brevi temporali pomeridiani sui rilievi orientali, in particolare nell'aretino e sull'Amiata.